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Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в стационарах
Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в стационарах
Порядка 216 тысяч пациентов находятся в стационарных учреждениях в РФ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:39
2020-12-07T14:39
2020-12-07T14:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Порядка 216 тысяч пациентов находятся в стационарных учреждениях в РФ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В стационарных учреждениях находятся 216 тысяч пациентов, и около 15 тысяч пациентов - это пациенты, находящиеся в стадии диагностики, этиологии возникновения внеболичной пневмонии", - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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