https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588026956.html

Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в стационарах

Мурашко назвал число пациентов с COVID-19 в стационарах

Порядка 216 тысяч пациентов находятся в стационарных учреждениях в РФ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:39

2020-12-07T14:39

2020-12-07T14:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Порядка 216 тысяч пациентов находятся в стационарных учреждениях в РФ, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В стационарных учреждениях находятся 216 тысяч пациентов, и около 15 тысяч пациентов - это пациенты, находящиеся в стадии диагностики, этиологии возникновения внеболичной пневмонии", - заявил он на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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