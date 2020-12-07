https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588017149.html
Россия выделила 85 млн рублей на тест-системы для помощи другим странам
Россия выделила 85 млн рублей на тест-системы для помощи другим странам
Правительство РФ выделило Роспотребнадзору 85 миллионов рублей на дополнительное производство средств диагностики коронавирусной инфекции для оказания помощи... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:02
2020-12-07T14:02
2020-12-07T14:02
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство РФ выделило Роспотребнадзору 85 миллионов рублей на дополнительное производство средств диагностики коронавирусной инфекции для оказания помощи другим странам, следует из распоряжения кабмина, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации."Выделить в 2021 году Роспотребнадзору бюджетные ассигнования из федерального бюджета на финансирование расходов федерального бюджетного учреждения науки "Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии" Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, связанных с дополнительным производством средств лабораторной диагностики новой коронавирусной инфекции для оказания материально-технической поддержки странам Европы, Закавказья, Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Южной и Центральной Америки, в размере до 85 408,53 тысяч рублей", - говорится в распоряжении.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201206/ptsr-1586583720.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)