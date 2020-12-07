В Кремле оценили необходимость введения нового локдауна
13:03 07.12.2020 (обновлено: 13:39 07.12.2020)
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФельдшер перед визитом к пациенту на дом в Москве
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Необходимости вводить в России новый локдаун из-за распространения коронавируса нет, заявил Дмитрий Песков.
"Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Представитель Кремля напомнил, что региональным властям для борьбы с эпидемией коронавируса предоставили особые полномочия, поэтому они могут сами принимать экстренные меры в согласовании с правительственной комиссией.
Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко о необходимости рассмотреть вопрос об ограничениях на передвижения граждан между субъектами, а также внутри них из-за второй волны COVID-19. При этом помощник министра подчеркивал, что вводить подобные меры ведомство не предлагало.
За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 142 новых заболевших COVID-19, из них 7279 — в Москве. Всего с начала весны в стране коронавирусом заразились 2 488 912 человек, 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились. Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
В период новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.