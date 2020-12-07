https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588003491.html

В Кремле оценили необходимость введения нового локдауна

В Кремле оценили необходимость введения нового локдауна

Необходимости вводить в России новый локдаун из-за распространения коронавируса нет, заявил Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:03

2020-12-07T13:03

2020-12-07T13:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Необходимости вводить в России новый локдаун из-за распространения коронавируса нет, заявил Дмитрий Песков."Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.Представитель Кремля напомнил, что региональным властям для борьбы с эпидемией коронавируса предоставили особые полномочия, поэтому они могут сами принимать экстренные меры в согласовании с правительственной комиссией.Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко о необходимости рассмотреть вопрос об ограничениях на передвижения граждан между субъектами, а также внутри них из-за второй волны COVID-19. При этом помощник министра подчеркивал, что вводить подобные меры ведомство не предлагало. За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 142 новых заболевших COVID-19, из них 7279 — в Москве. Всего с начала весны в стране коронавирусом заразились 2 488 912 человек, 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились. Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов). В период новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201203/ogranicheniya-1587503999.html

https://ria.ru/20201206/ptsr-1586583720.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество