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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1588003491.html
В Кремле оценили необходимость введения нового локдауна
В Кремле оценили необходимость введения нового локдауна
Необходимости вводить в России новый локдаун из-за распространения коронавируса нет, заявил Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:03
2020-12-07T13:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Необходимости вводить в России новый локдаун из-за распространения коронавируса нет, заявил Дмитрий Песков."Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.Представитель Кремля напомнил, что региональным властям для борьбы с эпидемией коронавируса предоставили особые полномочия, поэтому они могут сами принимать экстренные меры в согласовании с правительственной комиссией.Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко о необходимости рассмотреть вопрос об ограничениях на передвижения граждан между субъектами, а также внутри них из-за второй волны COVID-19. При этом помощник министра подчеркивал, что вводить подобные меры ведомство не предлагало. За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 142 новых заболевших COVID-19, из них 7279 — в Москве. Всего с начала весны в стране коронавирусом заразились 2 488 912 человек, 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились. Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов). В период новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201203/ogranicheniya-1587503999.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Кремле оценили необходимость введения нового локдауна

13:03 07.12.2020 (обновлено: 13:39 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФельдшер перед визитом к пациенту на дом в Москве
Фельдшер перед визитом к пациенту на дом в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Необходимости вводить в России новый локдаун из-за распространения коронавируса нет, заявил Дмитрий Песков.
"Нынешнего уровня организации процесса противодействия и обеспечения людей медицинскими услугами достаточно для того, чтобы не вводить каких-либо локдаунов, будь то выключение сообщения между регионами или выключение экономики. Считаем, что в этом по-прежнему нет необходимости", — сказал пресс-секретарь Владимира Путина.
Представитель Кремля напомнил, что региональным властям для борьбы с эпидемией коронавируса предоставили особые полномочия, поэтому они могут сами принимать экстренные меры в согласовании с правительственной комиссией.
Так Песков ответил на просьбу журналистов прокомментировать слова главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко о необходимости рассмотреть вопрос об ограничениях на передвижения граждан между субъектами, а также внутри них из-за второй волны COVID-19. При этом помощник министра подчеркивал, что вводить подобные меры ведомство не предлагало.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 14:05Распространение нового коронавируса
В Москве не планируют вводить дополнительных ограничений на Новый год
За минувшие сутки в России зарегистрировали 28 142 новых заболевших COVID-19, из них 7279 — в Москве. Всего с начала весны в стране коронавирусом заразились 2 488 912 человек, 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились. Среди действующих ограничений — режим домашней самоизоляции для групп риска, дистанционная работа для 30% сотрудников компаний и запрет на работу ночных заведений (баров, ресторанов, кафе и клубов).
В период новогодних праздников Роспотребнадзор рекомендовал воздержаться от поездок за границу, максимально ограничить контакты, не посещать корпоративы и массовые мероприятия даже на открытом воздухе, соблюдать социальную дистанцию в полтора-два метра, не ходить в гости слишком часто, а также носить защитную маску везде, где есть риск заразиться.
Пациент во время взятия мазка на коронавирус COVID-19 в городской поликлинике №109 ДЗМ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 08:00РИА Наука
"Цена ошибки высока". От чего зависит результат ПЦР-тестов на коронавирус
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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