https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587987712.html

Власти Москвы рассказали, у скольких заболевших ОРВИ выявляют коронавирус

Власти Москвы рассказали, у скольких заболевших ОРВИ выявляют коронавирус

ПЦР-тестирование выявляет коронавирус у более 40% заболевших ОРВИ, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:50

2020-12-07T11:50

2020-12-07T11:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ПЦР-тестирование выявляет коронавирус у более 40% заболевших ОРВИ, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Мы приняли решение, что мы будем выдавать лекарства всем, кто имеет ОРВИ на сегодняшний день, потому что доля <…> людей, у которых изначально ставится (диагноз – ред.) ОРВИ и потом в результате ПЦР-исследований мы получаем диагноз COVID, сейчас более 40%", - сказала заммэра на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020", проходящей в онлайн-формате.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587971877.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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