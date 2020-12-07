https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587987712.html
Власти Москвы рассказали, у скольких заболевших ОРВИ выявляют коронавирус
Власти Москвы рассказали, у скольких заболевших ОРВИ выявляют коронавирус
ПЦР-тестирование выявляет коронавирус у более 40% заболевших ОРВИ, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:50
2020-12-07T11:50
2020-12-07T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. ПЦР-тестирование выявляет коронавирус у более 40% заболевших ОРВИ, сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова."Мы приняли решение, что мы будем выдавать лекарства всем, кто имеет ОРВИ на сегодняшний день, потому что доля <…> людей, у которых изначально ставится (диагноз – ред.) ОРВИ и потом в результате ПЦР-исследований мы получаем диагноз COVID, сейчас более 40%", - сказала заммэра на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020", проходящей в онлайн-формате.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество