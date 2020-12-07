https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587987602.html

Власти Москвы рассказали о ситуации с COVID-19 в столице

Власти Москвы рассказали о ситуации с COVID-19 в столице

Несколько месяцев в Москве фиксируется от 5 до 8 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:50

2020-12-07T11:50

2020-12-07T11:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Несколько месяцев в Москве фиксируется от 5 до 8 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день уже несколько месяцев мы фиксируем заболеваемость от 5 до 8 тысяч", - сказала Ракова на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020" в онлайн-формате.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва