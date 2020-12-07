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Власти Москвы рассказали о ситуации с COVID-19 в столице
Власти Москвы рассказали о ситуации с COVID-19 в столице
Несколько месяцев в Москве фиксируется от 5 до 8 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:50
2020-12-07T11:50
2020-12-07T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Несколько месяцев в Москве фиксируется от 5 до 8 тысяч заразившихся коронавирусом в сутки, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."На сегодняшний день уже несколько месяцев мы фиксируем заболеваемость от 5 до 8 тысяч", - сказала Ракова на Всероссийской научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020" в онлайн-формате.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва