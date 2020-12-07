https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587984667.html

Московские власти надеются победить COVID-19 в течение нескольких месяцев

Московские власти надеются победить COVID-19 в течение нескольких месяцев

Московские власти надеются победить эпидемию коронавируса в ближайшие месяцы. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:37

2020-12-07T11:37

2020-12-07T12:46

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анастасия ракова

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Московские власти надеются победить эпидемию коронавируса в ближайшие месяцы. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила на Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество — 2020".Ракова также отметила, что расследованию каждого нового случая COVID-19 уделяют большое внимание: цель — по максимуму установить число контактов заразившегося. "Для этого в городе работает специальный кол-центр: 450 специалистов в постоянном режиме общаются с заболевшими, помогают восстановить круг их контактов. Их, в свою очередь, оперативно информируем, что им внимательно надо следить за состоянием своего здоровья, а при первых симптомах обращаться к врачу. Только с октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц", — рассказала заммэра.За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 142 новых заболевших COVID-19, из них 7279 — в Москве. Всего с начала весны в стране коронавирусом заразились 2 488 912 человек, 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились.Несколько дней назад в России стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V", разработанным в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. В столице, в частности, для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100. Пока что сделать прививку могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины (речь идет не только о врачах или учителях, но и других работниках учебных и лечебных учреждений — например, тех, кто занимается клинингом, младшем медперсонале и администраторах). По мере поступления препарата список категорий граждан будут постепенно расширять.Записаться на процедуру можно на сайте mos.ru. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html

https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587905673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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