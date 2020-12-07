Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587984667.html
Московские власти надеются победить COVID-19 в течение нескольких месяцев
Московские власти надеются победить COVID-19 в течение нескольких месяцев
Московские власти надеются победить эпидемию коронавируса в ближайшие месяцы. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:37
2020-12-07T12:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767146_276:506:3012:2045_1920x0_80_0_0_91ec5f752ae39ede9e26f0242a39edeb.jpg
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Московские власти надеются победить эпидемию коронавируса в ближайшие месяцы. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила на Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество — 2020".Ракова также отметила, что расследованию каждого нового случая COVID-19 уделяют большое внимание: цель — по максимуму установить число контактов заразившегося. "Для этого в городе работает специальный кол-центр: 450 специалистов в постоянном режиме общаются с заболевшими, помогают восстановить круг их контактов. Их, в свою очередь, оперативно информируем, что им внимательно надо следить за состоянием своего здоровья, а при первых симптомах обращаться к врачу. Только с октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц", — рассказала заммэра.За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 142 новых заболевших COVID-19, из них 7279 — в Москве. Всего с начала весны в стране коронавирусом заразились 2 488 912 человек, 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились.Несколько дней назад в России стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V", разработанным в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. В столице, в частности, для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100. Пока что сделать прививку могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины (речь идет не только о врачах или учителях, но и других работниках учебных и лечебных учреждений — например, тех, кто занимается клинингом, младшем медперсонале и администраторах). По мере поступления препарата список категорий граждан будут постепенно расширять.Записаться на процедуру можно на сайте mos.ru. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью вакцинация противопоказана.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/vaktsina-covid-19-1587971785.html
https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587905673.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a298fe32ba04bf08f29331f03526f1d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , москва, общество

Московские власти надеются победить COVID-19 в течение нескольких месяцев

11:37 07.12.2020 (обновлено: 12:46 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Константин МихальчевскийЛюди в центре Москвы
Люди в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Московские власти надеются победить эпидемию коронавируса в ближайшие месяцы. Об этом заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила на Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество — 2020".

"Надеюсь, та система, которую мы создали, позволит успешно бороться с пандемией, и мы уже запустили массовую вакцинацию. Я надеюсь, что в ближайшие несколько месяцев нам окончательно удастся победить этот недуг", — сказала она.

Ракова также отметила, что расследованию каждого нового случая COVID-19 уделяют большое внимание: цель — по максимуму установить число контактов заразившегося.
"Для этого в городе работает специальный кол-центр: 450 специалистов в постоянном режиме общаются с заболевшими, помогают восстановить круг их контактов. Их, в свою очередь, оперативно информируем, что им внимательно надо следить за состоянием своего здоровья, а при первых симптомах обращаться к врачу. Только с октября операторы обзвонили уже почти 250 тысяч заболевших и выявили более 360 тысяч контактных лиц", — рассказала заммэра.
За прошедшие сутки в 85 российских регионах выявили 28 142 новых заболевших COVID-19, из них 7279 — в Москве. Всего с начала весны в стране коронавирусом заразились 2 488 912 человек, 43,5 тысячи погибли, почти два миллиона вылечились.
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 10:54Инфографика
Корона, держись: сравниваем самые перспективные российские вакцины
Несколько дней назад в России стартовала вакцинация от COVID-19 препаратом "Спутник V", разработанным в Национальном исследовательском центре имени Гамалеи. В столице, в частности, для этого открыли 70 кабинетов на базе взрослых поликлиник, до конца года заработают еще 100.
Пока что сделать прививку могут люди из группы риска — сотрудники сферы образования, здравоохранения, городских соцслужб от 18 до 60 лет, не имеющие хронических заболеваний и не участвовавшие в испытаниях вакцины (речь идет не только о врачах или учителях, но и других работниках учебных и лечебных учреждений — например, тех, кто занимается клинингом, младшем медперсонале и администраторах). По мере поступления препарата список категорий граждан будут постепенно расширять.
Записаться на процедуру можно на сайте mos.ru. Также необходимо прикрепиться к московской поликлинике. Беременным и кормящим грудью вакцинация противопоказана.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории биотехнологической компании BIOCAD в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
6 декабря, 16:15Распространение нового коронавируса
Врач предупредила о неочевидном последствии заражения коронавирусом
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве еще 5532 пациента вылечились от COVID-19
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
09:00Счастье от ума
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
Лента новостейМолния