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Марафону коронавируса "не видно ни конца ни края", заявили власти Москвы
Марафону коронавируса "не видно ни конца ни края", заявили власти Москвы
Марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:19
2020-12-07T11:19
2020-12-07T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник."Мы боремся с этой заразой уже 9 месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия - это время вызовов... с которыми весь мир, и наша страна, наш город столкнулся впервые", - сказала заммэра на Всероссийская научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020" в онлайн-формате. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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