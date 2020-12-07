Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587980320.html
Марафону коронавируса "не видно ни конца ни края", заявили власти Москвы
Марафону коронавируса "не видно ни конца ни края", заявили власти Москвы
Марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:19
2020-12-07T11:19
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585542255_0:378:2879:1997_1920x0_80_0_0_765122914dcc3abf9e0fdd2a6647d7c9.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник."Мы боремся с этой заразой уже 9 месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия - это время вызовов... с которыми весь мир, и наша страна, наш город столкнулся впервые", - сказала заммэра на Всероссийская научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020" в онлайн-формате. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585542255_449:265:2827:2048_1920x0_80_0_0_8d82e8d39dda65017bd119900d93d728.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество

Марафону коронавируса "не видно ни конца ни края", заявили власти Москвы

11:19 07.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрохожие на одной из улиц в Москве
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Марафону коронавируса пока не видно ни конца ни края, заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в понедельник.
"Мы боремся с этой заразой уже 9 месяцев длится наш марафон, и не видно ему ни конца ни края. Сразу хочу сказать, что пандемия - это время вызовов... с которыми весь мир, и наша страна, наш город столкнулся впервые", - сказала заммэра на Всероссийская научно-практической конференции с международным участием "Медицина и качество – 2020" в онлайн-формате.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус в Москве: новые ограничения - РИА Новости, 1920, 23.10.2020
23 октября, 17:07Инфографика
Коронавирус в Москве: актуальные ограничения
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве еще 5532 пациента вылечились от COVID-19
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
09:00Счастье от ума
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
Лента новостейМолния