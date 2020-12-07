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В России за сутки 456 человек умерли от COVID-19
В России за сутки 456 человек умерли от COVID-19
За сутки в России подтверждены 456 смертей людей с COVID-19, за все время - 43 597, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:52
2020-12-07T10:52
2020-12-07T10:52
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 456 смертей людей с COVID-19, за все время - 43 597, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.В частности, 76 смертей подтверждены в Москве, по 31 - в Санкт-Петербурге и Подмосковье. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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