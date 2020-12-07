https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587974554.html

В Москве выявили 7279 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 7279 новых случаев COVID-19

Наибольшее число случаев COVID-19 выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:51

2020-12-07T10:51

2020-12-07T10:51

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным оперативного штаба, число новых случаев в Москве составляет 7279, в Санкт-Петербурге - 3741, в Подмосковье - 1315.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество