https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587974554.html
В Москве выявили 7279 новых случаев COVID-19
В Москве выявили 7279 новых случаев COVID-19
Наибольшее число случаев COVID-19 выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:51
2020-12-07T10:51
2020-12-07T10:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750350_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc00016c9dd21f279adcb2f405d787f7.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Наибольшее число случаев COVID-19 выявлены в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Согласно данным оперативного штаба, число новых случаев в Москве составляет 7279, в Санкт-Петербурге - 3741, в Подмосковье - 1315.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/1c/1586750350_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_12cfc142859c46cec1a8bd01e225f378.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество