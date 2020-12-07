https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587972860.html

Мурашко назвал причину быстрого распространения коронавируса

Мурашко назвал причину быстрого распространения коронавируса

Коронавирус оказался "идеальным" патогеном для развития пандемии, подобного рода вирусы могут создавать аналогичные ситуации и в будущем, заявил министр... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:41

2020-12-07T10:41

2020-12-07T10:41

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Коронавирус оказался "идеальным" патогеном для развития пандемии, подобного рода вирусы могут создавать аналогичные ситуации и в будущем, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Говоря о том, с чем мы столкнулись в этом году, это формат, так скажем, "идеального" патогена для пандемической ситуации", - сказал Мурашко на форуме "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он пояснил, что коронавирус характеризуется умеренной тяжестью течения, что позволяет пациентам активно распространять вирус, в том числе путешествуя через границы. Кроме того, он характеризуется умеренной заразностью - распространяется и не позволяет быстро проводить эпидемиологическое расследование и локализовывать очаги, уточнил министр."Подобного рода "идеальные" патогены могут создавать аналогичные ситуации и в будущем", - подчеркнул Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/pik-1587958382.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество