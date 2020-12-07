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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587972860.html
Мурашко назвал причину быстрого распространения коронавируса
Мурашко назвал причину быстрого распространения коронавируса
Коронавирус оказался "идеальным" патогеном для развития пандемии, подобного рода вирусы могут создавать аналогичные ситуации и в будущем, заявил министр... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:41
2020-12-07T10:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Коронавирус оказался "идеальным" патогеном для развития пандемии, подобного рода вирусы могут создавать аналогичные ситуации и в будущем, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Говоря о том, с чем мы столкнулись в этом году, это формат, так скажем, "идеального" патогена для пандемической ситуации", - сказал Мурашко на форуме "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Он пояснил, что коронавирус характеризуется умеренной тяжестью течения, что позволяет пациентам активно распространять вирус, в том числе путешествуя через границы. Кроме того, он характеризуется умеренной заразностью - распространяется и не позволяет быстро проводить эпидемиологическое расследование и локализовывать очаги, уточнил министр."Подобного рода "идеальные" патогены могут создавать аналогичные ситуации и в будущем", - подчеркнул Мурашко.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко назвал причину быстрого распространения коронавируса

10:41 07.12.2020
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Depositphotos / viz-arch
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Коронавирус оказался "идеальным" патогеном для развития пандемии, подобного рода вирусы могут создавать аналогичные ситуации и в будущем, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Говоря о том, с чем мы столкнулись в этом году, это формат, так скажем, "идеального" патогена для пандемической ситуации", - сказал Мурашко на форуме "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Он пояснил, что коронавирус характеризуется умеренной тяжестью течения, что позволяет пациентам активно распространять вирус, в том числе путешествуя через границы. Кроме того, он характеризуется умеренной заразностью - распространяется и не позволяет быстро проводить эпидемиологическое расследование и локализовывать очаги, уточнил министр.
"Подобного рода "идеальные" патогены могут создавать аналогичные ситуации и в будущем", - подчеркнул Мурашко.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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