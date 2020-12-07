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Распространение нового коронавируса
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В Минздраве подняли вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса
В Минздраве подняли вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал возможные новые ограничения из-за COVID-19. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:56
2020-12-07T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
михаил мурашко
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал возможные новые ограничения из-за COVID-19."Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", — сказал он на конференции "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Глава Минздрава подчеркнул, что это может понадобиться, пока не появится возможность влиять на эпидпроцесс с помощью лекарств.С марта в России выявили почти 2,5 миллиона инфицированных, 1,9 миллиона выздоровели, больше 43 тысяч человек умерли. За последние сутки зарегистрировали почти 30 тысяч новых случаев заражения, самая сложная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Каждый регион устанавливает свои ограничения и правила для въезда в зависимости от эпидемиологической ситуации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, общество

В Минздраве подняли вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса

09:56 07.12.2020 (обновлено: 11:20 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинские работники на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал возможные новые ограничения из-за COVID-19.
"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", — сказал он на конференции "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Глава Минздрава подчеркнул, что это может понадобиться, пока не появится возможность влиять на эпидпроцесс с помощью лекарств.
С марта в России выявили почти 2,5 миллиона инфицированных, 1,9 миллиона выздоровели, больше 43 тысяч человек умерли. За последние сутки зарегистрировали почти 30 тысяч новых случаев заражения, самая сложная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Каждый регион устанавливает свои ограничения и правила для въезда в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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