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В Минздраве подняли вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса
В Минздраве подняли вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса
Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал возможные новые ограничения из-за COVID-19. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:56
2020-12-07T09:56
2020-12-07T11:20
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал возможные новые ограничения из-за COVID-19."Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", — сказал он на конференции "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Глава Минздрава подчеркнул, что это может понадобиться, пока не появится возможность влиять на эпидпроцесс с помощью лекарств.С марта в России выявили почти 2,5 миллиона инфицированных, 1,9 миллиона выздоровели, больше 43 тысяч человек умерли. За последние сутки зарегистрировали почти 30 тысяч новых случаев заражения, самая сложная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Каждый регион устанавливает свои ограничения и правила для въезда в зависимости от эпидемиологической ситуации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, общество
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Министр здравоохранения Михаил Мурашко
анонсировал возможные новые ограничения из-за COVID-19
.
"Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", — сказал он на конференции "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
Глава Минздрава подчеркнул, что это может понадобиться, пока не появится возможность влиять на эпидпроцесс с помощью лекарств.
С марта в России выявили почти 2,5 миллиона инфицированных, 1,9 миллиона выздоровели, больше 43 тысяч человек умерли. За последние сутки зарегистрировали почти 30 тысяч новых случаев заражения, самая сложная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Каждый регион устанавливает свои ограничения и правила для въезда в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.