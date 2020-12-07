https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587964142.html

В Минздраве подняли вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса

В Минздраве подняли вопрос о новых ограничениях из-за коронавируса

Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал возможные новые ограничения из-за COVID-19. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:56

2020-12-07T09:56

2020-12-07T11:20

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

михаил мурашко

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал возможные новые ограничения из-за COVID-19."Вторая волна показывает нам, что возникающие очаги внутри страны в том числе требуют, наверное, рассмотрения определенного ограничения передвижения физических лиц, в том числе между субъектами, а также подчас и внутри субъектов, чтобы ограничить распространение инфекции", — сказал он на конференции "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Глава Минздрава подчеркнул, что это может понадобиться, пока не появится возможность влиять на эпидпроцесс с помощью лекарств.С марта в России выявили почти 2,5 миллиона инфицированных, 1,9 миллиона выздоровели, больше 43 тысяч человек умерли. За последние сутки зарегистрировали почти 30 тысяч новых случаев заражения, самая сложная обстановка в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. Каждый регион устанавливает свои ограничения и правила для въезда в зависимости от эпидемиологической ситуации. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, общество