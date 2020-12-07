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Мурашко оценил фармацевтическое влияние на ситуацию с коронавирусом
Мурашко оценил фармацевтическое влияние на ситуацию с коронавирусом
Фармацевтического влияния на эпидемический процесс коронавируса в полной мере пока нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:54
2020-12-07T09:54
2020-12-07T10:24
распространение нового коронавируса
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Фармацевтического влияния на эпидемический процесс коронавируса в полной мере пока нет, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."Мы имеем сегодня эпидемический процесс, пока не влияя на него фармацевтически в полной мере, по крайней мере, как хотелось бы",- сказал Мурашко на форуме "Медицина и качество" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, михаил мурашко, здоровье - общество, общество