https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587955893.html

В ЕАО предупредили о возможной вспышке COVID-19 в санатории "Кульдур"

В ЕАО предупредили о возможной вспышке COVID-19 в санатории "Кульдур"

Власти Еврейской автономной области опасаются вспышки COVID-19 в санатории "Кульдур", после того как трех отдыхающих вывезли из учреждения с положительным... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:56

2020-12-07T08:56

2020-12-07T08:56

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

еврейская автономная область

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ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. Власти Еврейской автономной области опасаются вспышки COVID-19 в санатории "Кульдур", после того как трех отдыхающих вывезли из учреждения с положительным анализом на коронавирус, сообщает в понедельник пресс-служба правительства области."Санитарно-эпидемическая обстановка осложнилась в поселке Кульдур. В воскресенье из санатория в Облученскую районную больницу были перенаправлены три жительницы Хабаровского края с новой коронавирусной инфекцией. Заболевание было лабораторно подтверждено после того, как у отдыхающих появились признаки ОРВИ. С повышением температуры они сразу были изолированы в одной комнате. Но ситуация требует контроля", - говорится в сообщении.По данным правительства ЕАО, на территории санатория "Кульдур" находятся 197 отдыхающих, которые могли быть в контакте с заболевшими, и 150 человек персонала. В понедельник зампред правительства Валерий Жуков дал поручение главврачам коронавирусного госпиталя в Облучье, районной больницы в Теплоозерске и заведующему амбулаторией в Кульдуре обратить особое внимание на развитие этой ситуации. "Это сейчас наиболее сложная санитарно-эпидемическая ситуация, которая сложилась на территории области", – приводятся в сообщении слова Жукова.Всего за время пандемии в ЕАО заразились коронавирусом 3 133 (+31 за последние сутки) жителя области, выздоровели 2 128 человек, умер 51.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://radiosputnik.ria.ru/20201103/koronavirus-1582848233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, еврейская автономная область