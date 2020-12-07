В ЕАО предупредили о возможной вспышке COVID-19 в санатории "Кульдур"
© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкГоспиталь для лечения больных коронавирусом в Краснодарском крае
ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. Власти Еврейской автономной области опасаются вспышки COVID-19 в санатории "Кульдур", после того как трех отдыхающих вывезли из учреждения с положительным анализом на коронавирус, сообщает в понедельник пресс-служба правительства области.
"Санитарно-эпидемическая обстановка осложнилась в поселке Кульдур. В воскресенье из санатория в Облученскую районную больницу были перенаправлены три жительницы Хабаровского края с новой коронавирусной инфекцией. Заболевание было лабораторно подтверждено после того, как у отдыхающих появились признаки ОРВИ. С повышением температуры они сразу были изолированы в одной комнате. Но ситуация требует контроля", - говорится в сообщении.
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По данным правительства ЕАО, на территории санатория "Кульдур" находятся 197 отдыхающих, которые могли быть в контакте с заболевшими, и 150 человек персонала. В понедельник зампред правительства Валерий Жуков дал поручение главврачам коронавирусного госпиталя в Облучье, районной больницы в Теплоозерске и заведующему амбулаторией в Кульдуре обратить особое внимание на развитие этой ситуации. "Это сейчас наиболее сложная санитарно-эпидемическая ситуация, которая сложилась на территории области", – приводятся в сообщении слова Жукова.
Всего за время пандемии в ЕАО заразились коронавирусом 3 133 (+31 за последние сутки) жителя области, выздоровели 2 128 человек, умер 51.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.