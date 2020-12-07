https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587953612.html
Врачи в Красноярске вылечили от COVID-19 101-летнюю пациентку
Врачи в Красноярске вылечили от COVID-19 101-летнюю пациентку
Врачи двух крупных больниц Красноярска - больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и краевого госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны - вылечили от... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:27
2020-12-07T08:27
2020-12-07T08:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 7 дек – РИА Новости. Врачи двух крупных больниц Красноярска - больницы скорой медицинской помощи (БСМП) и краевого госпиталя ветеранов Великой Отечественной войны - вылечили от коронавируса 101-летнюю женщину, сообщили РИА Новости в минздраве региона."Жительница Красноярска 1919 года рождения Людмила Щелкунова действительно находилась на лечении в двух наших учреждениях. Поступила она в БСМП, там ее состояние стабилизировали и перевели на долечивание в госпиталь. Сегодня ее выписывают. Еще какое-то время она будет находиться под наблюдением участкового врача", - сказала представитель минздрава.В БСМП агентству рассказали, что изначально женщина поступила к ним в состоянии средней степени тяжести, но ее удалось стабилизировать.Ранее сообщалось, что в Забайкалье 101-летняя женщина победила коронавирус, лечившись на дому под наблюдением врачей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, красноярск