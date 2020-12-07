https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587946071.html

Число случаев COVID-19 в мире превысило 67 миллионов

Число случаев COVID-19 в мире превысило 67 миллионов

Количество подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 67 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T04:22

2020-12-07T04:22

2020-12-07T04:22

москва

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

университет джонса хопкинса

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 67 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По имеющимся данным, общее количество заболевших коронавирусом во всем мире составляет 67 004 543, скончались 1 535 038 человек с диагностированным COVID-19. Выздоровели более 43 миллионов человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587942336.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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