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Число случаев COVID-19 в мире превысило 67 миллионов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 67 миллионов
Количество подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 67 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T04:22
2020-12-07T04:22
2020-12-07T04:22
москва
распространение нового коронавируса
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коронавирус covid-19
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 67 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По имеющимся данным, общее количество заболевших коронавирусом во всем мире составляет 67 004 543, скончались 1 535 038 человек с диагностированным COVID-19. Выздоровели более 43 миллионов человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире