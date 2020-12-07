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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587946071.html
Число случаев COVID-19 в мире превысило 67 миллионов
Число случаев COVID-19 в мире превысило 67 миллионов
Количество подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 67 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T04:22
2020-12-07T04:22
москва
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
университет джонса хопкинса
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 67 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.По имеющимся данным, общее количество заболевших коронавирусом во всем мире составляет 67 004 543, скончались 1 535 038 человек с диагностированным COVID-19. Выздоровели более 43 миллионов человек.Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, университет джонса хопкинса, в мире

Число случаев COVID-19 в мире превысило 67 миллионов

04:22 07.12.2020
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГоспиталь для больных COVID-19 в МКЦИБ "Вороновское"
Госпиталь для больных COVID-19 в МКЦИБ Вороновское - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Количество подтвержденных заражений коронавирусом в мире превысило 67 миллионов, сообщает американский университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По имеющимся данным, общее количество заболевших коронавирусом во всем мире составляет 67 004 543, скончались 1 535 038 человек с диагностированным COVID-19. Выздоровели более 43 миллионов человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Медицинский работник в приемном отделении госпиталя для больных COVID-19 в Московском клиническом центре инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
01:19Распространение нового коронавируса
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