https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587943995.html

Врач назвал "самое массовое" последствие COVID-19

Врач назвал "самое массовое" последствие COVID-19

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал в беседе с lenta.ru самое частое последствие перенесенной коронавирусной инфекции. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T02:29

2020-12-07T02:29

2020-12-07T02:29

распространение нового коронавируса

владимир болибок

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал в беседе с lenta.ru самое частое последствие перенесенной коронавирусной инфекции.Как считает медик, причина подобных проблем после заболевания — поражение сосудистой системы человека."Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания", — объяснил Болибок.Медик отметил, что сейчас сложно установить, будут ли эти последствия долговременными или кратковременными. Также он указал, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет коронавирусная инфекция.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587905673.html

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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество