https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587943995.html
Врач назвал "самое массовое" последствие COVID-19
Врач назвал "самое массовое" последствие COVID-19
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал в беседе с lenta.ru самое частое последствие перенесенной коронавирусной инфекции. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T02:29
2020-12-07T02:29
2020-12-07T02:29
распространение нового коронавируса
владимир болибок
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал в беседе с lenta.ru самое частое последствие перенесенной коронавирусной инфекции.Как считает медик, причина подобных проблем после заболевания — поражение сосудистой системы человека."Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания", — объяснил Болибок.Медик отметил, что сейчас сложно установить, будут ли эти последствия долговременными или кратковременными. Также он указал, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет коронавирусная инфекция.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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владимир болибок, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок
назвал в беседе с lenta.ru
самое частое последствие перенесенной коронавирусной инфекции.
"Самое массовое с моей точки зрения — что я вижу у всех пациентов — это тенденция к повышению артериального давления из-за снижения эластичности сосудистых стенок по всему организму", — сказал Болибок.
Как считает медик, причина подобных проблем после заболевания — поражение сосудистой системы человека.
"Васкулиты — это воспаления внутренней оболочки сосудов. Последствия этих васкулитов заключаются в том, что вокруг мелких сосудов остаются клетки воспаления. То есть воспаление закончилось, а клетки вокруг сосудов так и остались. И с течением времени эти клетки вызывают разрастание коллагена — сосуды становятся менее эластичными, чем были до заболевания", — объяснил Болибок.
Медик отметил, что сейчас сложно установить, будут ли эти последствия долговременными или кратковременными. Также он указал, что пока невозможно предсказать, в какой орган пациента попадет коронавирусная инфекция.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.