https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587942336.html
Назван симптом, который маскирует под COVID-19 другие болезни
Назван симптом, который маскирует под COVID-19 другие болезни
Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что пониженная температура тела может наблюдаться не только при... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T01:19
2020-12-07T01:19
2020-12-07T01:19
распространение нового коронавируса
андрей кондрахин
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что пониженная температура тела может наблюдаться не только при коронавирусной инфекции, но также при ряде других заболеваний.Специалист утверждает, что такой симптом — нетипичная реакция при COVID-19. По его словам, пониженная температура может встречаться у пожилых пациентов, а также детей. Врач уточнил, что эта аномалия и вовсе может быть не связана с коронавирусной инфекцией.Терапевт подчеркнул, что печень отвечает за "отопление" организма, поэтому пониженная температура нередко встречается у пациентов с циррозами.Кроме того, она может быть врожденной, указывать на употребление некоторых медицинских препаратов и наркотическую зависимость. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587905673.html
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андрей кондрахин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество