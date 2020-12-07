https://ria.ru/20201207/koronavirus-1587942336.html

Назван симптом, который маскирует под COVID-19 другие болезни

Назван симптом, который маскирует под COVID-19 другие болезни

Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что пониженная температура тела может наблюдаться не только при... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T01:19

2020-12-07T01:19

2020-12-07T01:19

распространение нового коронавируса

андрей кондрахин

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Терапевт и кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что пониженная температура тела может наблюдаться не только при коронавирусной инфекции, но также при ряде других заболеваний.Специалист утверждает, что такой симптом — нетипичная реакция при COVID-19. По его словам, пониженная температура может встречаться у пожилых пациентов, а также детей. Врач уточнил, что эта аномалия и вовсе может быть не связана с коронавирусной инфекцией.Терапевт подчеркнул, что печень отвечает за "отопление" организма, поэтому пониженная температура нередко встречается у пациентов с циррозами.Кроме того, она может быть врожденной, указывать на употребление некоторых медицинских препаратов и наркотическую зависимость. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/koronavirus-1587905673.html

https://ria.ru/20201206/obonyanie-1587870553.html

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андрей кондрахин, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество