https://ria.ru/20201207/korona-1587974059.html

СМИ: Netflix не добавит надпись, что сериал "Корона" является вымыслом

СМИ: Netflix не добавит надпись, что сериал "Корона" является вымыслом

Стриминговый сервис Netflix не планирует добавлять предупреждение для зрителей в начале каждого эпизода сериала "Корона" о том, что показанное является... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:13

2020-12-07T12:13

2020-12-07T12:13

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МОСКВА, 6 дек - РИА Новости. Стриминговый сервис Netflix не планирует добавлять предупреждение для зрителей в начале каждого эпизода сериала "Корона" о том, что показанное является вымыслом, сообщает портал Deadline со ссылкой на заявление сервиса.Ранее подобное предупреждение призвал добавлять перед каждой серией министр культуры, спорта, цифровых технологий и СМИ Великобритании Оливер Дауден. Он заявил, что без предупреждения поколение зрителей, которое не застало события, описываемые в сериале, может принять вымысел за истину."Мы всегда представляли "Корону" как драму и уверены, что наши подписчики понимают, что это вымышленное произведение, которое (лишь) в общих чертах основано на исторических событиях. По этой причине у нас нет планов, и мы не видим необходимости, добавлять дисклеймер", - заявили порталу представители Netflix.Как ранее сообщала газета Mail, обеспокоенность была вызвана тем, что выдуманные сценаристом Питером Морганом эпизоды наносят урон британской монархии и в частности - принцу Уэльскому Чарльзу.Согласно информации на сайте Netflix, сериал "Корона" повествует о политических битвах и любовных интригах во время правления Королевы Елизаветы II и событиях, повлиявших на ход истории во второй половине XX века. Сериал был удостоен премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая драма", а снявшиеся в нем актеры Клэр Фой и Джон Литгоу стали обладателями "Эмми". Четвертый сезон, рассказывающий о событиях 80-х годов, вышел на платформе 15 ноября.

https://ria.ru/20201207/kino-1587704660.html

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кино и сериалы, новости культуры, netflix