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Депутат просит отозвать посла Молдавии в РФ после скандала с контрабандой
Депутат просит отозвать посла Молдавии в РФ после скандала с контрабандой
Депутат парламента от партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп на брифинге в понедельник обратился к министерству иностранных дел страны с просьбой отозвать РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:48
2020-12-07T15:48
россия
андрей негуца
парламент молдавии
молдавия
контрабанда
в мире
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КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Депутат парламента от партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп на брифинге в понедельник обратился к министерству иностранных дел страны с просьбой отозвать с должности посла Молдавии в РФ Андрея Негуцу, поскольку автомобиль дипмиссии оказался замешан в скандале с контрабандой анаболиков.МИД Молдавии в воскресенье сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации.Он также обратился к генеральной прокуратуре с просьбой провести тщательное расследование и сообщить о результатах.
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россия, андрей негуца, парламент молдавии, молдавия, контрабанда, в мире

Депутат просит отозвать посла Молдавии в РФ после скандала с контрабандой

15:48 07.12.2020
 
© Sputnik / Рамиль СитдиковПосол Молдавии в РФ Андрей Негуца
Посол Молдавии в РФ Андрей Негуца - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
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КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Депутат парламента от партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп на брифинге в понедельник обратился к министерству иностранных дел страны с просьбой отозвать с должности посла Молдавии в РФ Андрея Негуцу, поскольку автомобиль дипмиссии оказался замешан в скандале с контрабандой анаболиков.
МИД Молдавии в воскресенье сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации.
"В машине обнаружили 360 килограммов анаболиков, которые стоят более 100 тысяч евро, это транспортное средство за год пересекало границу 17 раз, речь идет о непосредственном вовлечении посольства Молдавии в России. Я прошу министерство внутренних дел отозвать посла Молдавии в России Андрея Негуцу с должности", - заявил Карп.
Он также обратился к генеральной прокуратуре с просьбой провести тщательное расследование и сообщить о результатах.
 
РоссияАндрей НегуцаПарламент МолдавииМолдавияконтрабандаВ мире
 
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