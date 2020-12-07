Депутат просит отозвать посла Молдавии в РФ после скандала с контрабандой
© Sputnik / Рамиль СитдиковПосол Молдавии в РФ Андрей Негуца
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Депутат парламента от партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп на брифинге в понедельник обратился к министерству иностранных дел страны с просьбой отозвать с должности посла Молдавии в РФ Андрея Негуцу, поскольку автомобиль дипмиссии оказался замешан в скандале с контрабандой анаболиков.
МИД Молдавии в воскресенье сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации.
"В машине обнаружили 360 килограммов анаболиков, которые стоят более 100 тысяч евро, это транспортное средство за год пересекало границу 17 раз, речь идет о непосредственном вовлечении посольства Молдавии в России. Я прошу министерство внутренних дел отозвать посла Молдавии в России Андрея Негуцу с должности", - заявил Карп.
Он также обратился к генеральной прокуратуре с просьбой провести тщательное расследование и сообщить о результатах.