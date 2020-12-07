https://ria.ru/20201207/kontrabanda-1588045177.html

Депутат просит отозвать посла Молдавии в РФ после скандала с контрабандой

Депутат просит отозвать посла Молдавии в РФ после скандала с контрабандой

Депутат парламента от партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп на брифинге в понедельник обратился к министерству иностранных дел страны с просьбой отозвать РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:48

2020-12-07T15:48

2020-12-07T15:48

россия

андрей негуца

парламент молдавии

молдавия

контрабанда

в мире

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КИШИНЕВ, 7 дек – РИА Новости. Депутат парламента от партии "Действие и солидарность" Лилиан Карп на брифинге в понедельник обратился к министерству иностранных дел страны с просьбой отозвать с должности посла Молдавии в РФ Андрея Негуцу, поскольку автомобиль дипмиссии оказался замешан в скандале с контрабандой анаболиков.МИД Молдавии в воскресенье сообщил, что Служба информации и безопасности республики вместе с Таможенной службой смогли предотвратить попытку контрабанды партии анаболиков, которую хотели вывезти из страны на автомобиле с номерными знаками посольства Молдавии в Российской Федерации.Он также обратился к генеральной прокуратуре с просьбой провести тщательное расследование и сообщить о результатах.

россия

молдавия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей негуца, парламент молдавии, молдавия, контрабанда, в мире