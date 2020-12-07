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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/komarovskiy-1588093028.html
Комаровский развеял популярное заблуждение о коронавирусе
Комаровский развеял популярное заблуждение о коронавирусе
Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:34
2020-12-07T20:48
распространение нового коронавируса
евгений комаровский
коронавирус в россии
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19.Одна из зрительниц поинтересовалась у него, действительно ли подобные препараты, в частности лекарства от артрита, снижают вероятность возникновения осложнений.По словам Комаровского, это предположение не соответствует действительности. Он отметил, что пациенты, долго время принимающие НПВС, имеют меньше шансов болеть с высокой температурой."То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переноситься, но реально на тяжесть заболевания это не влияет", — отметил он.При этом врач подчеркнул, что человек, принимающий НПВС, и пациент, который этого не делает, имеют одинаковые шансы на тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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евгений комаровский, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество

Комаровский развеял популярное заблуждение о коронавирусе

19:34 07.12.2020 (обновлено: 20:48 07.12.2020)
 
© Sputnik / Batyrshin Timur Евгений Комаровский
Евгений Комаровский - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Sputnik / Batyrshin Timur
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19.
Одна из зрительниц поинтересовалась у него, действительно ли подобные препараты, в частности лекарства от артрита, снижают вероятность возникновения осложнений.
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По словам Комаровского, это предположение не соответствует действительности. Он отметил, что пациенты, долго время принимающие НПВС, имеют меньше шансов болеть с высокой температурой.
"То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переноситься, но реально на тяжесть заболевания это не влияет", — отметил он.
При этом врач подчеркнул, что человек, принимающий НПВС, и пациент, который этого не делает, имеют одинаковые шансы на тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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