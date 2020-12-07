https://ria.ru/20201207/komarovskiy-1588093028.html

Комаровский развеял популярное заблуждение о коронавирусе

Комаровский развеял популярное заблуждение о коронавирусе

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:34

2020-12-07T19:34

2020-12-07T20:48

распространение нового коронавируса

евгений комаровский

коронавирус в россии

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял заблуждение, что нестероидные противовоспалительные средства якобы могут облегчать течение COVID-19.Одна из зрительниц поинтересовалась у него, действительно ли подобные препараты, в частности лекарства от артрита, снижают вероятность возникновения осложнений.По словам Комаровского, это предположение не соответствует действительности. Он отметил, что пациенты, долго время принимающие НПВС, имеют меньше шансов болеть с высокой температурой."То есть субъективно, по ощущениям, болезнь будет легче переноситься, но реально на тяжесть заболевания это не влияет", — отметил он.При этом врач подчеркнул, что человек, принимающий НПВС, и пациент, который этого не делает, имеют одинаковые шансы на тяжелую форму COVID-19 и госпитализацию.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/sroki-1588036898.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений комаровский, коронавирус в россии, здоровье - общество, общество