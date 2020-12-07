Онлайн-семинар о продвижении информации в инфопространстве КНР
14 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-семинар на тему: "Особенности продвижения информации в информационном пространстве КНР".
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Участники:
- советник Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Алексей САВИЦКИЙ;
- директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.
Каковы особенности медиаполя Китая? В чём специфика работы с китайскими СМИ? Что нужно знать перед запуском информационной кампании в китайской медиасреде?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- советник Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Алексей САВИЦКИЙ;
- директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.
Каковы особенности медиаполя Китая? В чём специфика работы с китайскими СМИ? Что нужно знать перед запуском информационной кампании в китайской медиасреде?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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