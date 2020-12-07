https://ria.ru/20201207/knr-1588058182.html

Онлайн-семинар о продвижении информации в инфопространстве КНР

Онлайн-семинар о продвижении информации в инфопространстве КНР

14 декабря в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-семинар на тему: "Особенности продвижения информации в информационном пространстве КНР".

2020-12-07T16:41

2020-12-07T16:41

2020-12-07T16:41

анонсы

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Задать вопросУчастники:- советник Главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Алексей САВИЦКИЙ; - директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.Каковы особенности медиаполя Китая? В чём специфика работы с китайскими СМИ? Что нужно знать перед запуском информационной кампании в китайской медиасреде?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы