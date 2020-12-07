https://ria.ru/20201207/klichko-1587741912.html

"Не только лишь все". Кто хочет стать президентом после Зеленского

"Не только лишь все". Кто хочет стать президентом после Зеленского

Список политиков, которым больше всего доверяют на Украине, возглавил Владимир Зеленский. Вторым номером идет мэр Киева Виталий Кличко, не скрывающий... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:00

2020-12-07T08:00

2020-12-07T08:03

сергей белашко

оппозиционная платформа - за жизнь

би-би-си

андрей золотарев

петр порошенко

волынская область

партия "батькивщина"

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/04/1587740892_0:0:2853:1605_1400x0_80_0_0_1ab89dc69cd3252beab8aca17e5cbce1.jpg

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости, Антон Лисицын. Список политиков, которым больше всего доверяют на Украине, возглавил Владимир Зеленский. Вторым номером идет мэр Киева Виталий Кличко, не скрывающий президентских амбиций. Недавно он уверенно переизбрался на пост градоначальника и продемонстрировал, что с иронией относится к имиджу косноязычного спортсмена: издал сборник собственных "золотых" цитат. Как Кличко стал фаворитом украинцев, разбиралось РИА Новости. Уровень доверияЗеленский по-прежнему на вершине популярности среди украинских политиков. Согласно опросу социологов группы "Рейтинг", варианты "скорее доверяю" и "полностью доверяю" выбрали 26 и 18 процентов респондентов соответственно. "Совсем не доверяют" и "скорее не доверяют" 31 и 22 процента. Следом идет киевский мэр Виталий Кличко, которому частично или полностью доверяют треть опрошенных. Чуть меньше симпатий у бывшего премьера Владимира Гройсмана. В сентябре 2020-го рейтинг Зеленского был даже ниже 30 процентов. Но тогда социологическая группа "Рейтинг" задавала иной вопрос: за кого проголосуют респонденты, если выборы пройдут в ближайшее время. В тройке лидеров компанию действующему президенту тогда составили председатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко. Летом того же года социологи сообщили: Зеленский утратил абсолютную поддержку электората. Как почти у всех украинских политиков, его антирейтинг превысил рейтинг. Падение популярности главы государства было особенно заметно после триумфа в 2019-м, когда он победил Порошенко во втором туре, набрав 73 процента. В конце июня 2020-го рейтинг Зеленского, согласно данным Центра Разумкова, составлял всего 25 процентов. Ближайший соперник — тот же Бойко — набрал почти 15, следом шла лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с 5,6 процента. Позднее в интервью Би-би-си Зеленский объяснял столь резкий спад поддержки избирателей. Признал, что выиграл выборы на волне протестных настроений. "В первом туре я победил примерно с 33 процентами, — оценил он уровень личной популярности. — Сейчас у меня те же цифры". Некоторая необычность результатов опроса "Рейтинга", опубликованных в декабре, заключается в том, что вторую строчку занял киевский мэр. Именно это и восприняли как новость. Золотые цитатыВ ноябре Кличко переизбрали на пост главы столицы. На выборах он победил в первом туре, набрав 50,5 процента голосов. В обращении к киевлянам подчеркнул, что как градоначальник аполитичен. И призвал представителей всех партий побыстрее принять бюджет, который, как напомнил Кличко, "все предыдущие годы увеличивался". "Поэтому с первого же заседания настраиваемся на конструктивное сотрудничество, а не на бесконечные переговоры и политические дискуссии, что людям давно не интересны, потому что не влияют на качество их жизни", — высказался мэр. В том же месяце Кличко представил общественности сборник под названием "Кто не слышал, тот увидит!" "Как давно обещал, я таки выдал самоироническую книгу с моими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. В интересном формате: смешном, маленьком, удобном", — рассказал градоначальник. Бывший боксер и мэр Киева часто становился объектом шуток из-за забавных оговорок. Он то призывал киевлян "готовиться к земле", то желал им не знать "горя и удачи", то комментировал драки в Раде как профессиональный боксер, отмечая, что некоторые парламентарии не способны работать ни головой, ни руками. Запомнился и ответ на вопрос, где находится его жена: "Она находится всюду". И особенно — фраза "В завтрашний день могут смотреть не только лишь все".Во время избирательной кампании киевского мэра хвалила общественная организация "Комитет избирателей Украины". Там заявили, что у Кличко "самый высокий уровень выполнения предвыборной программы среди мэров городов с населением более 500 000 человек". "Комитет избирателей Украины" относят к так называемым грантоедам — организациям, которые живут на иностранную финансовую помощь, продвигая повестку тех или иных международных структур. О президентских амбициях Кличко говорил еще в 2019-м. Тогда он заявил, что перед выдвижением на высший пост хочет еще поработать мэром, поскольку есть обязательства перед киевлянами. "Я должен держать слово", — сообщил бывший спортсмен.Президентские амбиции Директор киевского Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко отмечает, что Кличко в целом удалось создать образ мэра, который не впутался в громкие коррупционные или политические скандалы. "Опрос "Рейтинга", посвященный настроениям во время карантина, показывает: общественное мнение не возлагает на Кличко ответственность за провалы в борьбе с коронавирусом, сокращение экономики и рост цен", — говорит Белашко. На популярность Кличко, по словам эксперта, влияет место, которое он занимает. "Киев — самый благоустроенный город Украины. А на фоне глубинки это просто шик и процветание, — продолжает он. — Для жителя, скажем, Черниговской или Волынской области столица полна чудес: горячая вода из крана, лампочки везде горят, тротуары заасфальтированы! Естественно, что высокий для Украины уровень жизни в Киеве многие ассоциируют с мэром". Белашко напоминает: в недавнем прошлом в украинской столице хватало громких коррупционных скандалов. Например, с Шулявским путепроводом — подряд на реконструкцию разыграли на конкурсе между фирмами, связанными с застройщиком Максимом Микитасем, которого называли другом Кличко. Или "стеклянный мост" над Владимирским спуском за 400 миллионов гривен. Но такие "мелочи" слабо влияют на восприятие мэра в глазах жителей провинции, в том числе и перебравшихся в столицу "новых киевлян". "Президентские амбиции у Кличко давно, он всегда рассматривал пост мэра как трамплин в большую политику. Если бы он избирался в 2014-м вместо Порошенко, то, думаю, выиграл бы в первом туре. И сейчас у него есть перспектива: побеждает не тот, у кого высокий рейтинг, а тот, у кого антирейтинг ниже, чем у конкурентов, — рассуждает Белашко. — У Порошенко много сторонников, но еще больше людей его не выносят. У киевского градоначальника нет такого количества ненавистников".Фактически команда Кличко уже начала предвыборную кампанию, улучшая имидж шефа, отмечает глава Украинского института политики Руслан Бортник. "Они сейчас зачищают хвосты. Например, чтобы обыграть косноязычность, из-за которой появилось множество мемов, издали книгу его цитат. Самоирония убивает критику и повышает позитивное отношение к мэру. Во-вторых, команда активно работает с рейтингами, которые показывают, что Кличко — кандидат на высший пост в государстве", — говорит эксперт. Бортник считает, что популярность Кличко связана с невыраженной политической позицией. "Наш институт проводил опросы, — добавляет он. — Всегда есть разница между теми, кому люди выражают доверие, и теми, за кого готовы голосовать".Украинский политтехнолог Андрей Золотарев обращает внимание на то, что декабрьский опрос отражает симпатии и антипатии к политикам, которые как-то проявили себя во время пандемии. Появление Кличко на первых строчках рейтинга может говорить и нейтральном его восприятии, и о том, что команда мэра дала старт новой предвыборной кампании. Вместе с тем, подчеркивает Золотарев, в первой пятерке тех, кому доверяют, — Дмитрий Разумков, спикер Рады и некогда ближайший соратник Зеленского и Тимошенко. Ее, иронизирует эксперт, пытаются унести на политическое кладбище после каждых выборов, но "дама с косой" неизменно возвращается. Поэтому, несмотря на то, что Кличко — один из немногих позитивных героев современной Украины, он не обязательно станет фаворитом уже начавшейся гонки.

https://radiosputnik.ria.ru/20201126/klichko-1586438032.html

волынская область

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей белашко, оппозиционная платформа - за жизнь, би-би-си, андрей золотарев, петр порошенко, волынская область, партия "батькивщина", киев, украина, в мире