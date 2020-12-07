https://ria.ru/20201207/kinoteatry-1588119728.html

Кинотеатрам на Кубани из-за пандемии предоставят субсидии

Кинотеатрам на Кубани из-за пандемии предоставят субсидии

Меры поддержки кинотеатров в Краснодарском крае включены в региональный план восстановления экономики, сообщает администрация региона. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T22:50

2020-12-07T22:50

2020-12-07T22:50

краснодарский край

россия

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Меры поддержки кинотеатров в Краснодарском крае включены в региональный план восстановления экономики, сообщает администрация региона.Уточняется, что сейчас министерство культуры Кубани разрабатывает порядок и критерии предоставления субсидий.В регионе в связи с пандемией коронавируса и действием режима повышенной готовности проведение массовых и развлекательных мероприятий запрещено. Не работают кинотеатры и фудкорты в торгово-развлекательных центрах.По поручению главы края разработан план восстановления экономики региона. В документе содержатся антикризисные меры, направленные на поддержку наиболее пострадавших от пандемии коронавируса направлений.

https://ria.ru/20201204/kuban-1587753000.html

https://ria.ru/20201202/fermery-1587412424.html

россия

краснодарский край

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россия, краснодарский край