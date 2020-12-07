Кинотеатрам на Кубани из-за пандемии предоставят субсидии
КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Меры поддержки кинотеатров в Краснодарском крае включены в региональный план восстановления экономики, сообщает администрация региона.
"(Губернатор Краснодарского края) Вениамин Кондратьев подписал постановление о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в области демонстрации кинофильмов на территории края", - говорится в сообщении.
Уточняется, что сейчас министерство культуры Кубани разрабатывает порядок и критерии предоставления субсидий.
"После внесения изменений в сводную роспись краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов начнется отбор заявок на предоставление субсидий. В краевом бюджете на поддержку отрасли предусмотрено 14,6 миллиона рублей", - поясняет ведомство.
В регионе в связи с пандемией коронавируса и действием режима повышенной готовности проведение массовых и развлекательных мероприятий запрещено. Не работают кинотеатры и фудкорты в торгово-развлекательных центрах.
По поручению главы края разработан план восстановления экономики региона. В документе содержатся антикризисные меры, направленные на поддержку наиболее пострадавших от пандемии коронавируса направлений.