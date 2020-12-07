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Краснодарский край
https://ria.ru/20201207/kinoteatry-1588119728.html
Кинотеатрам на Кубани из-за пандемии предоставят субсидии
Кинотеатрам на Кубани из-за пандемии предоставят субсидии
Меры поддержки кинотеатров в Краснодарском крае включены в региональный план восстановления экономики, сообщает администрация региона. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:50
2020-12-07T22:50
краснодарский край
россия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Меры поддержки кинотеатров в Краснодарском крае включены в региональный план восстановления экономики, сообщает администрация региона.Уточняется, что сейчас министерство культуры Кубани разрабатывает порядок и критерии предоставления субсидий.В регионе в связи с пандемией коронавируса и действием режима повышенной готовности проведение массовых и развлекательных мероприятий запрещено. Не работают кинотеатры и фудкорты в торгово-развлекательных центрах.По поручению главы края разработан план восстановления экономики региона. В документе содержатся антикризисные меры, направленные на поддержку наиболее пострадавших от пандемии коронавируса направлений.
https://ria.ru/20201204/kuban-1587753000.html
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россия, краснодарский край

Кинотеатрам на Кубани из-за пандемии предоставят субсидии

22:50 07.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГород Краснодар
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 7 дек - РИА Новости. Меры поддержки кинотеатров в Краснодарском крае включены в региональный план восстановления экономики, сообщает администрация региона.

"(Губернатор Краснодарского края) Вениамин Кондратьев подписал постановление о предоставлении субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, работающим в области демонстрации кинофильмов на территории края", - говорится в сообщении.

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Уточняется, что сейчас министерство культуры Кубани разрабатывает порядок и критерии предоставления субсидий.

"После внесения изменений в сводную роспись краевого бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов начнется отбор заявок на предоставление субсидий. В краевом бюджете на поддержку отрасли предусмотрено 14,6 миллиона рублей", - поясняет ведомство.

В регионе в связи с пандемией коронавируса и действием режима повышенной готовности проведение массовых и развлекательных мероприятий запрещено. Не работают кинотеатры и фудкорты в торгово-развлекательных центрах.
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По поручению главы края разработан план восстановления экономики региона. В документе содержатся антикризисные меры, направленные на поддержку наиболее пострадавших от пандемии коронавируса направлений.
 
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