https://ria.ru/20201207/kino-1588042810.html

Фестиваль российского кино "Окно в Европу" открылся в Выборге

Фестиваль российского кино "Окно в Европу" открылся в Выборге

Фестиваль российского кино "Окно в Европу" открылся в Выборге в Ленинградской области показом документального фильма "Война глазами оператора" режиссера... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:42

2020-12-07T15:42

2020-12-07T15:42

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елена вяльбе

фестиваль российского кино "окно в европу"

федор добронравов

николай хомерики

выборг

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Фестиваль российского кино "Окно в Европу" открылся в Выборге в Ленинградской области показом документального фильма "Война глазами оператора" режиссера Константина Мучника, сообщила пресс-служба фестиваля.Лента посвящена военным операторам — от Великой Отечественной до наших дней. Эти люди работают на износ и ежеминутно рискуют своей жизнью. Они всегда в гуще событий, но находятся за кадром. Фильмом Николая Хомерики "Белый снег" о выдающейся российской лыжнице Елене Вяльбе откроется конкурсная программа.Картина рассказывает о реальных событиях, произошедших в 1997 году на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Норвегии, когда впервые в истории лыжных гонок российская лыжница Елена Вяльбе завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. Главную роль сыграла Ольга Лерман, роли так же исполнили Федор Добронравов, Надежда Маркина, Анна Уколова, Ангелина Вяльбе (внучка лыжницы).В программу фестиваля входят так же конкурсы документального, анимационного и короткометражного фильмов "Окно в Интернет" и конкурс "Выборгский счет", для участия в котором приглашаются фильмы-лауреаты других российских фестивалей этого года. Жюри игрового кино возглавил режиссер Николай Хомерики, председателем жюри анимационного конкурса станет Святослав Ушаков.В конкурсе игрового кино представлены фильмы: "Зови меня Дрозд" Павла Мирзоева, "Неадекватные люди 2" Романа Каримова, "Пальмира" Ивана Болотникова, "Папа закодировался" Павла Ходнева, "Папье-маше" Виталия Суслина, "Презумпция виновности", Олега Асадулина, "Распутье" Георгия Лялина, "Сентенция" Дмитрия Рудакова, "Триггер" Павла Ганина, "Черный снег" Степана Бурнашева, "Чувствовать" Виталия Салтыкова.Помимо просмотров, на фестивале планируется проведение круглого стола "Открытое заседание жюри", в рамках которого пройдет обсуждение программ этого года и дискуссии, посвященные актуальным проблемам современного российского кинематографа. В мастер-классах примут участие кинорежиссер Сергей Снежкин и киновед Андрей Апостолов.Фестиваль закроется 13 декабря фильмом Максима Бриуса "Зоя", посвященном подвигу Зои Космодемьянской в 1941 году под Москвой.Смотр будет проходить в формате закрытого профессионального форума. на сайте "Окна в Европу" ежедневно будут публиковаться трансляции церемоний открытия, закрытия, творческих встреч, пресс-конференций и других мероприятий.Фестиваль проводится в Выборге ежегодно с 1993 года, его учредители- министерство культуры РФ, правительство Ленинградской области, Русско-Европейская киноассоциация (RECA).

https://ria.ru/20201202/zoya-1587222687.html

https://ria.ru/20201203/kino-1587378626.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, елена вяльбе, фестиваль российского кино "окно в европу", федор добронравов, николай хомерики, выборг