https://ria.ru/20201207/kholoda-1587940649.html
Вильфанд назвал регионы, где будут аномальные холода
Вильфанд назвал регионы, где будут аномальные холода
Температуры значительно ниже нормы ожидаются в ряде регионов центра и юга Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T00:17
2020-12-07T00:17
2020-12-07T00:57
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общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Температуры значительно ниже нормы ожидаются в ряде регионов центра и юга Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, в Оренбургской области будет на девять градусов ниже нормы, в Астраханской области - на 10 градусов ниже нормы. Ночные температуры здесь опустятся до -10-15 градусов.Согласно прогностическим картам Гидрометцентра, абсолютные значения температур в аномально холодных регионах ночью будут понижаться до -12-16 градусов.
https://ria.ru/20201206/pogoda-1587922753.html
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