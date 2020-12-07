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Вильфанд назвал регионы, где будут аномальные холода
Вильфанд назвал регионы, где будут аномальные холода
Температуры значительно ниже нормы ожидаются в ряде регионов центра и юга Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T00:17
2020-12-07T00:57
россия
погода
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
оренбургская область
астраханская область
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Температуры значительно ниже нормы ожидаются в ряде регионов центра и юга Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.Он уточнил, в Оренбургской области будет на девять градусов ниже нормы, в Астраханской области - на 10 градусов ниже нормы. Ночные температуры здесь опустятся до -10-15 градусов.Согласно прогностическим картам Гидрометцентра, абсолютные значения температур в аномально холодных регионах ночью будут понижаться до -12-16 градусов.
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россия, погода, роман вильфанд, гидрометцентр, москва, оренбургская область, астраханская область, общество

Вильфанд назвал регионы, где будут аномальные холода

00:17 07.12.2020 (обновлено: 00:57 07.12.2020)
 
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Прохожие на улицах Москвы - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Температуры значительно ниже нормы ожидаются в ряде регионов центра и юга Европейской России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Все экстремальные события сейчас связаны с низкими температурами на Европейской территории России. С 7 по 11 декабря в Саратовской области аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на девять градусов ниже нормы, с 7 по 10 декабря в Ульяновской области аналогичная ситуация… в Воронежской области с 7 по 9 декабря аномально холодная погода, температура ниже нормы на семь градусов. В Татарстане ниже нормы на 16 градусов", - сказал Вильфанд.
Он уточнил, в Оренбургской области будет на девять градусов ниже нормы, в Астраханской области - на 10 градусов ниже нормы. Ночные температуры здесь опустятся до -10-15 градусов.
Согласно прогностическим картам Гидрометцентра, абсолютные значения температур в аномально холодных регионах ночью будут понижаться до -12-16 градусов.
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