Вильфанд назвал регионы, где будут аномальные холода

"Все экстремальные события сейчас связаны с низкими температурами на Европейской территории России. С 7 по 11 декабря в Саратовской области аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на девять градусов ниже нормы, с 7 по 10 декабря в Ульяновской области аналогичная ситуация… в Воронежской области с 7 по 9 декабря аномально холодная погода, температура ниже нормы на семь градусов. В Татарстане ниже нормы на 16 градусов", - сказал Вильфанд.