https://ria.ru/20201207/khakery-1588103558.html

АНБ заявило, что платформа VMware уязвима для "российских хакеров"

АНБ заявило, что платформа VMware уязвима для "российских хакеров"

Агентство национальной безопасности США заявило об угрозе пользователям цифровой платформы VMware со стороны "российских хакеров. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T20:34

2020-12-07T20:34

2020-12-07T20:34

россия

агентство национальной безопасности сша

министерство обороны сша

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/153906/88/1539068828_0:272:4864:3008_1920x0_80_0_0_cfc41dccf7a83b504a9753db3ee508f7.jpg

ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Агентство национальной безопасности США заявило об угрозе пользователям цифровой платформы VMware со стороны "российских хакеров.По данным АНБ, "злоумышленники в киберпространстве, поддерживаемые властями России, используют слабые места" продуктов VMware, что "позволяет им получить доступ к защищенным данным и использовать в своих интересах интегрированную проверку подлинности".В числе потенциально несущих угрозу для пользователя стать жертвой хакеров названы такие продукты VMware, как Workspace One Access, Access Connector, Identity Manager и Identity Manager Connector. Согласно сообщению ведомства, в числе пользователей платформы VMware министерство обороны США и связанные с ним структуры.

https://ria.ru/20201123/kiberugrozy-1585912788.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, агентство национальной безопасности сша, министерство обороны сша, сша, в мире