https://ria.ru/20201207/khakery-1588103558.html
АНБ заявило, что платформа VMware уязвима для "российских хакеров"
АНБ заявило, что платформа VMware уязвима для "российских хакеров"
Агентство национальной безопасности США заявило об угрозе пользователям цифровой платформы VMware со стороны "российских хакеров. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T20:34
2020-12-07T20:34
2020-12-07T20:34
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Агентство национальной безопасности США заявило об угрозе пользователям цифровой платформы VMware со стороны "российских хакеров.По данным АНБ, "злоумышленники в киберпространстве, поддерживаемые властями России, используют слабые места" продуктов VMware, что "позволяет им получить доступ к защищенным данным и использовать в своих интересах интегрированную проверку подлинности".В числе потенциально несущих угрозу для пользователя стать жертвой хакеров названы такие продукты VMware, как Workspace One Access, Access Connector, Identity Manager и Identity Manager Connector. Согласно сообщению ведомства, в числе пользователей платформы VMware министерство обороны США и связанные с ним структуры.
https://ria.ru/20201123/kiberugrozy-1585912788.html
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