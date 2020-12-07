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АНБ заявило, что платформа VMware уязвима для "российских хакеров"
АНБ заявило, что платформа VMware уязвима для "российских хакеров"
Агентство национальной безопасности США заявило об угрозе пользователям цифровой платформы VMware со стороны "российских хакеров. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T20:34
2020-12-07T20:34
россия
агентство национальной безопасности сша
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Агентство национальной безопасности США заявило об угрозе пользователям цифровой платформы VMware со стороны "российских хакеров.По данным АНБ, "злоумышленники в киберпространстве, поддерживаемые властями России, используют слабые места" продуктов VMware, что "позволяет им получить доступ к защищенным данным и использовать в своих интересах интегрированную проверку подлинности".В числе потенциально несущих угрозу для пользователя стать жертвой хакеров названы такие продукты VMware, как Workspace One Access, Access Connector, Identity Manager и Identity Manager Connector. Согласно сообщению ведомства, в числе пользователей платформы VMware министерство обороны США и связанные с ним структуры.
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россия, агентство национальной безопасности сша, министерство обороны сша, сша, в мире

АНБ заявило, что платформа VMware уязвима для "российских хакеров"

20:34 07.12.2020
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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ВАШИНГТОН, 7 дек – РИА Новости. Агентство национальной безопасности США заявило об угрозе пользователям цифровой платформы VMware со стороны "российских хакеров.
По данным АНБ, "злоумышленники в киберпространстве, поддерживаемые властями России, используют слабые места" продуктов VMware, что "позволяет им получить доступ к защищенным данным и использовать в своих интересах интегрированную проверку подлинности".
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23 ноября, 14:46
Kaspersky назвала главные киберугрозы в 2021 году
В числе потенциально несущих угрозу для пользователя стать жертвой хакеров названы такие продукты VMware, как Workspace One Access, Access Connector, Identity Manager и Identity Manager Connector. Согласно сообщению ведомства, в числе пользователей платформы VMware министерство обороны США и связанные с ним структуры.
 
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