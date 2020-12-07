https://ria.ru/20201207/kazn-1588112945.html

Германия призвала США отказаться от смертной казни

Германия призвала США отказаться от смертной казни

В Берлине призвали Вашингтон отказаться от смертной казни, восстановить мораторий, заявила омбудсмен при правительстве ФРГ Бэрбель Кофлер. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T21:37

2020-12-07T21:37

2020-12-07T21:37

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БЕРЛИН, 7 дек - РИА Новости. В Берлине призвали Вашингтон отказаться от смертной казни, восстановить мораторий, заявила омбудсмен при правительстве ФРГ Бэрбель Кофлер."Правительство ФРГ отвергает смертную казнь как жестокую и бесчеловечную форму наказания при любых обстоятельствах. Поэтому вместе с нашими партнерами из ЕС мы в течение многих лет проводим интенсивную кампанию за ее отмену во всем мире. Смертная казнь означает, что неверные суждения не могут быть исправлены. Также было доказано, что смертная казнь не является сдерживающим фактором", - добавила омбудсмен.Администрация Дональда Трампа в 2019 году заявила, что намерена возобновить смертную казнь на федеральном уровне. На тот момент казни в федеральных тюрьмах ожидали 62 человека. Этот лишь небольшая часть осужденных, ожидающих казни в США, поскольку подавляющее их большинство находится в юрисдикции штатов, а не федерального правительства.В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана.

https://radiosputnik.ria.ru/20201128/kazn-1586747273.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201121/kazn-1585724217.html

вашингтон (город)

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дональд трамп, вашингтон (город), сша, берлин (город), в мире