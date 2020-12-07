https://ria.ru/20201207/kareliya-1588071413.html

Карелия ожидает более 530 доз вакцины от коронавируса для медиков

Карелия ожидает более 530 доз вакцины от коронавируса для медиков

Карелия, где сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом, ожидает поставки более 530 доз вакцины против COVID-19 для медработников, 200 доз из этой партии... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:38

2020-12-07T17:38

2020-12-07T17:38

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Карелия, где сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом, ожидает поставки более 530 доз вакцины против COVID-19 для медработников, 200 доз из этой партии поступят на текущей неделе, сообщает республиканский оперштаб.Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID-19. По ее словам, на прошедшей неделе представители ведомства съездили в командировку в этот регион для оказания организационной методической помощи, недочеты устраняются. По оценке Поповой, основная причина сложившейся ситуации заключается в несвоевременном введении ограничительных мер."В декабре в Карелию поступит очередная партия вакцины от коронавируса - 532 дозы, 200 прибудут уже на этой неделе. Первыми начнут прививать медиков в Петрозаводске", - говорится в официальном Telegram-канале республиканского оперштаба.Как отмечает ведомство, минздрав Карелии уже направил заявку о дальнейших поставках вакцины в регион. Ранее сообщалось, что первая вакцинация медработника от COVID-19 проведена в республике в начале октября.По данным оперштаба, к понедельнику в Карелии подтверждено 18 820 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 472 случая. Выздоровели 11 309 человек, скончались – 117.При этом число инфицированных COVID-19 в республике составляет 2910,9 случаев на 100 тысяч населения при среднероссийском показателе 1676,9 случаев на 100 тысяч населения, информирует оперштаб. По его данным, смертность составляет 19,1 случаев на 100 тысяч населения против 29,4 случая на 100 тысяч населения в среднем по России.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsiny-1588029367.html

https://ria.ru/20201207/vaktsiny-1588023175.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество