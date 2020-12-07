Карелия ожидает более 530 доз вакцины от коронавируса для медиков
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник набирает в шприц вакцину против COVID-19
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Карелия, где сохраняется высокая заболеваемость коронавирусом, ожидает поставки более 530 доз вакцины против COVID-19 для медработников, 200 доз из этой партии поступят на текущей неделе, сообщает республиканский оперштаб.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в понедельник заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID-19. По ее словам, на прошедшей неделе представители ведомства съездили в командировку в этот регион для оказания организационной методической помощи, недочеты устраняются. По оценке Поповой, основная причина сложившейся ситуации заключается в несвоевременном введении ограничительных мер.
"В декабре в Карелию поступит очередная партия вакцины от коронавируса - 532 дозы, 200 прибудут уже на этой неделе. Первыми начнут прививать медиков в Петрозаводске", - говорится в официальном Telegram-канале республиканского оперштаба.
Как отмечает ведомство, минздрав Карелии уже направил заявку о дальнейших поставках вакцины в регион. Ранее сообщалось, что первая вакцинация медработника от COVID-19 проведена в республике в начале октября.
По данным оперштаба, к понедельнику в Карелии подтверждено 18 820 случаев коронавируса, прирост за сутки составил 472 случая. Выздоровели 11 309 человек, скончались – 117.
При этом число инфицированных COVID-19 в республике составляет 2910,9 случаев на 100 тысяч населения при среднероссийском показателе 1676,9 случаев на 100 тысяч населения, информирует оперштаб. По его данным, смертность составляет 19,1 случаев на 100 тысяч населения против 29,4 случая на 100 тысяч населения в среднем по России.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.