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Попова заявила о тяжелой ситуации с COVID-19 в Карелии
Попова заявила о тяжелой ситуации с COVID-19 в Карелии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:29
2020-12-07T14:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
республика карелия
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID.По ее словам, в РФ среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом составляет 18,8 на 100 тысяч населения. Разброс показателя так же велик, как и в предыдущие недели.По ее словам, на прошедшей неделе представители ведомства съездили в командировку в этот регион для оказания организационной методической помощи, недочеты устраняются."Но главное, что было, это несвоевременность введения мер ограничения", - добавила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, республика карелия, общество

Попова заявила о тяжелой ситуации с COVID-19 в Карелии

14:29 07.12.2020 (обновлено: 14:39 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID.
По ее словам, в РФ среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом составляет 18,8 на 100 тысяч населения. Разброс показателя так же велик, как и в предыдущие недели.
"Сохраняется позиция лидера - это Республика Карелия с показателем 75,7 на 100 тысяч населения", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
По ее словам, на прошедшей неделе представители ведомства съездили в командировку в этот регион для оказания организационной методической помощи, недочеты устраняются.
"Но главное, что было, это несвоевременность введения мер ограничения", - добавила Попова.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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