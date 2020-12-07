https://ria.ru/20201207/kareliya-1588024167.html
Попова заявила о тяжелой ситуации с COVID-19 в Карелии
Попова заявила о тяжелой ситуации с COVID-19 в Карелии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:29
2020-12-07T14:29
2020-12-07T14:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
республика карелия
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в Карелии сохраняется тяжелая ситуация по COVID.По ее словам, в РФ среднесуточный показатель заболеваемости коронавирусом составляет 18,8 на 100 тысяч населения. Разброс показателя так же велик, как и в предыдущие недели.По ее словам, на прошедшей неделе представители ведомства съездили в командировку в этот регион для оказания организационной методической помощи, недочеты устраняются."Но главное, что было, это несвоевременность введения мер ограничения", - добавила Попова.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20201207/maska-1588024840.html
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, республика карелия, общество