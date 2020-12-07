В Карабах за сутки вернулись 859 беженцев
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении
© Sputnik / Арам Нерсесян
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Нагорный Карабах за сутки при содействии российских миротворцев вернулись 859 беженцев, всего уже более 34 тысяч, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются мирные жители. За сутки в места прежнего проживания вернулись еще 859 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более 34 тысяч беженцев", - сказал он.
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Конашенков подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Отмечается, что российские миротворцы за сутки очистили более одного гектара территории, один километр дорог, обнаружено и уничтожено 2876 взрывоопасных предметов.
Кроме того, выездной бригадой военного госпиталя Минобороны России в населенном пункте Мхитарикенд проведены консультации и оказана специализированная медицинская помощь 11 жителям, в том числе одному ребенку.