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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201207/karabakh-1588035801.html
В Карабах за сутки вернулись 859 беженцев
В Карабах за сутки вернулись 859 беженцев
В Нагорный Карабах за сутки при содействии российских миротворцев вернулись 859 беженцев, всего уже более 34 тысяч, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:16
2020-12-07T15:16
ситуация в нагорном карабахе
игорь конашенков
нагорный карабах
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Нагорный Карабах за сутки при содействии российских миротворцев вернулись 859 беженцев, всего уже более 34 тысяч, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Отмечается, что российские миротворцы за сутки очистили более одного гектара территории, один километр дорог, обнаружено и уничтожено 2876 взрывоопасных предметов.Кроме того, выездной бригадой военного госпиталя Минобороны России в населенном пункте Мхитарикенд проведены консультации и оказана специализированная медицинская помощь 11 жителям, в том числе одному ребенку.
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/karabakh-1587929751.html
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игорь конашенков, нагорный карабах, в мире

В Карабах за сутки вернулись 859 беженцев

15:16 07.12.2020
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкБеженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении
Беженцы из Нагорного Карабаха возвращаются в Степанакерт из Армении - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Нагорный Карабах за сутки при содействии российских миротворцев вернулись 859 беженцев, всего уже более 34 тысяч, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В Нагорный Карабах с территории Армении возвращаются мирные жители. За сутки в места прежнего проживания вернулись еще 859 человек. За время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более 34 тысяч беженцев", - сказал он.
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Конашенков подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Отмечается, что российские миротворцы за сутки очистили более одного гектара территории, один километр дорог, обнаружено и уничтожено 2876 взрывоопасных предметов.
Кроме того, выездной бригадой военного госпиталя Минобороны России в населенном пункте Мхитарикенд проведены консультации и оказана специализированная медицинская помощь 11 жителям, в том числе одному ребенку.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеИгорь КонашенковНагорный КарабахВ мире
 
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