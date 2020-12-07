https://ria.ru/20201207/karabakh-1588035801.html

В Карабах за сутки вернулись 859 беженцев

В Карабах за сутки вернулись 859 беженцев

В Нагорный Карабах за сутки при содействии российских миротворцев вернулись 859 беженцев, всего уже более 34 тысяч, сообщил журналистам официальный... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:16

2020-12-07T15:16

2020-12-07T15:16

ситуация в нагорном карабахе

игорь конашенков

нагорный карабах

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Нагорный Карабах за сутки при содействии российских миротворцев вернулись 859 беженцев, всего уже более 34 тысяч, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.Конашенков подчеркнул, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения. Отмечается, что российские миротворцы за сутки очистили более одного гектара территории, один километр дорог, обнаружено и уничтожено 2876 взрывоопасных предметов.Кроме того, выездной бригадой военного госпиталя Минобороны России в населенном пункте Мхитарикенд проведены консультации и оказана специализированная медицинская помощь 11 жителям, в том числе одному ребенку.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/karabakh-1587929751.html

нагорный карабах

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игорь конашенков, нагорный карабах, в мире