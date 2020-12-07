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В медучреждениях Шадринского района проведут капремонт
В медучреждениях Шадринского района проведут капремонт
Провести в больницах и поликлиниках Шадринска и Шадринского района капитальный ремонт - такое поручения дал губернатор Курганской области Вадим Шумков, посещая... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:51
2020-12-07T16:51
вадим шумков
шадринский район
шадринск
курганская область
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КУРГАН, 7 дек - РИА Новости. Провести в больницах и поликлиниках Шадринска и Шадринского района капитальный ремонт - такое поручения дал губернатор Курганской области Вадим Шумков, посещая медицинские учреждения Шадринска, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В нескольких медучреждениях Шадринска и Шадринского района в 2021 году сделают капитальный ремонт. В том числе в Шадринской больнице скорой медицинской помощи должны отремонтировать крышу, входную группу и часть помещений. Ремонт коснется филиалов городской поликлиники. А также работы будут проведены в зданиях поликлиники и стационара районной больницы.Пресс-служба напоминает, что поликлинику и стационар районной больницы капитально не ремонтировали с 70-х годов."Готовьте документы на ремонт. Учтите все болевые точки по помещениям, где принимают и лечат людей. Посмотрите, что можно сделать по обновлению оборудования", - сказал Шумков во время встречи с исполняющим обязанности заместителя губернатора по социальной политике Ларисой Кокориной.Работы планируется проводить за счёт различных источников.В 2020 году Шадринская больница скорой помощи получила новое дорогостоящее оборудование - компьютерный томограф и стационарный и передвижной рентгены, три машины скорой помощи. Аппараты уже установлены и работают в тестовом режиме. Для того, чтобы проводить томографическое обследование больным коронавирусной инфекцие, оборудовали отдельный вход и специальные шлюзы."Шадринску не хватает своего современного родильного дома. Вопрос для нас сложный, потому что это дорогой объект. Но я бы очень хотел, чтобы он в течение нескольких лет в городе появился, поэтому я дал поручение профильному заместителю губернатора, Департаменту здравоохранения, попросил главного врача посмотреть площадку под него и постараться в течение нескольких лет сделать новый роддом для города Шадринска. Это пока только проект, дорогой, тяжёлый, но мы будем стараться", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20201207/gazifikatsiya-1588046885.html
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вадим шумков, шадринский район, шадринск, курганская область

В медучреждениях Шадринского района проведут капремонт

16:51 07.12.2020
 
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Курганской областиВ медучреждениях Шадринского района проведут капремонт
В медучреждениях Шадринского района проведут капремонт - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Курганской области
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КУРГАН, 7 дек - РИА Новости. Провести в больницах и поликлиниках Шадринска и Шадринского района капитальный ремонт - такое поручения дал губернатор Курганской области Вадим Шумков, посещая медицинские учреждения Шадринска, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
В нескольких медучреждениях Шадринска и Шадринского района в 2021 году сделают капитальный ремонт. В том числе в Шадринской больнице скорой медицинской помощи должны отремонтировать крышу, входную группу и часть помещений. Ремонт коснется филиалов городской поликлиники. А также работы будут проведены в зданиях поликлиники и стационара районной больницы.
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Пресс-служба напоминает, что поликлинику и стационар районной больницы капитально не ремонтировали с 70-х годов.
"Готовьте документы на ремонт. Учтите все болевые точки по помещениям, где принимают и лечат людей. Посмотрите, что можно сделать по обновлению оборудования", - сказал Шумков во время встречи с исполняющим обязанности заместителя губернатора по социальной политике Ларисой Кокориной.
Работы планируется проводить за счёт различных источников.
В 2020 году Шадринская больница скорой помощи получила новое дорогостоящее оборудование - компьютерный томограф и стационарный и передвижной рентгены, три машины скорой помощи. Аппараты уже установлены и работают в тестовом режиме. Для того, чтобы проводить томографическое обследование больным коронавирусной инфекцие, оборудовали отдельный вход и специальные шлюзы.
"По городской поликлинике посоветовались с главврачом, сама поликлиника в хорошем состоянии, ремонт там проведен, теперь пойдем по филиалам. Предложили в следующем году отремонтировать три филиала, чтобы жители Шадринска, обращаясь к врачу, попадали в нормальные условия. Вопрос здравоохранения людей волнует очень сильно, поэтому наша задача - сакуммулировать все ресурсы - областные, федеральные, частные, средства страховой медицины и направить их на модернизацию. Если мы такими темпами продвигаемся года три, то основные объекты, куда люди обращаются, будут приведены в порядок", - заявил Шумков.
Во время поездки  в Шадринск губернатор затронул тему строительства нового роддома.  Он отметил, что на первом этапе департаменты здравоохранения и строительства, госэкспертизы и ЖКХ совместно должны проработать проект.
"Шадринску не хватает своего современного родильного дома. Вопрос для нас сложный, потому что это дорогой объект. Но я бы очень хотел, чтобы он в течение нескольких лет в городе появился, поэтому я дал поручение профильному заместителю губернатора, Департаменту здравоохранения, попросил главного врача посмотреть площадку под него и постараться в течение нескольких лет сделать новый роддом для города Шадринска. Это пока только проект, дорогой, тяжёлый, но мы будем стараться", - подчеркнул губернатор.
 
Вадим ШумковШадринский районШадринскКурганская область
 
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