https://ria.ru/20201207/kapremont-1588060620.html

В медучреждениях Шадринского района проведут капремонт

В медучреждениях Шадринского района проведут капремонт

Провести в больницах и поликлиниках Шадринска и Шадринского района капитальный ремонт - такое поручения дал губернатор Курганской области Вадим Шумков, посещая... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:51

2020-12-07T16:51

2020-12-07T16:51

вадим шумков

шадринский район

шадринск

курганская область

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КУРГАН, 7 дек - РИА Новости. Провести в больницах и поликлиниках Шадринска и Шадринского района капитальный ремонт - такое поручения дал губернатор Курганской области Вадим Шумков, посещая медицинские учреждения Шадринска, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.В нескольких медучреждениях Шадринска и Шадринского района в 2021 году сделают капитальный ремонт. В том числе в Шадринской больнице скорой медицинской помощи должны отремонтировать крышу, входную группу и часть помещений. Ремонт коснется филиалов городской поликлиники. А также работы будут проведены в зданиях поликлиники и стационара районной больницы.Пресс-служба напоминает, что поликлинику и стационар районной больницы капитально не ремонтировали с 70-х годов."Готовьте документы на ремонт. Учтите все болевые точки по помещениям, где принимают и лечат людей. Посмотрите, что можно сделать по обновлению оборудования", - сказал Шумков во время встречи с исполняющим обязанности заместителя губернатора по социальной политике Ларисой Кокориной.Работы планируется проводить за счёт различных источников.В 2020 году Шадринская больница скорой помощи получила новое дорогостоящее оборудование - компьютерный томограф и стационарный и передвижной рентгены, три машины скорой помощи. Аппараты уже установлены и работают в тестовом режиме. Для того, чтобы проводить томографическое обследование больным коронавирусной инфекцие, оборудовали отдельный вход и специальные шлюзы."Шадринску не хватает своего современного родильного дома. Вопрос для нас сложный, потому что это дорогой объект. Но я бы очень хотел, чтобы он в течение нескольких лет в городе появился, поэтому я дал поручение профильному заместителю губернатора, Департаменту здравоохранения, попросил главного врача посмотреть площадку под него и постараться в течение нескольких лет сделать новый роддом для города Шадринска. Это пока только проект, дорогой, тяжёлый, но мы будем стараться", - подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20201207/gazifikatsiya-1588046885.html

шадринский район

шадринск

курганская область

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вадим шумков, шадринский район, шадринск, курганская область