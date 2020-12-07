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Неверная жена спряталась на потолке от раскрывшего измену мужа
Неверная жена спряталась на потолке от раскрывшего измену мужа
Изменившая жена пыталась спрятаться от мужа и вызванных им полицейских на потолке в номере отеля, где она встречалась с любовником, пишет Sun. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T07:43
2020-12-07T07:43
sun
филиппины
в мире
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Неверная жена спряталась на потолке от раскрывшего измену мужа
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Изменившая жена пыталась спрятаться от мужа и вызванных им полицейских на потолке в номере отеля, где она встречалась с любовником, пишет Sun.Как уточняет издание, житель Филиппин, недавно вернувшийся с работы за границей, обнаружил, что его супруга отдалилась от него. Кроме того, жена стала часто уезжать из дома по выходным, заверяя мужа, что она дополнительно работает бухгалтером.Когда филиппинка в очередной раз уехала из дома, сказав, что ей срочно нужно в офис, ее супруг решил проследить за такси. Мужчина обнаружил, что машина привезла ее к мотелю, где женщину встретил молодой человек.Обманутый супруг позвонил другу и попросил его помочь, и тот заявил о происходящем в полицию. В материале уточняется, что супружеская измена на Филиппинах считается уголовным преступлением.Сотрудники отеля не пускали мужа внутрь до тех пор, пока на место не приехали полицейские. Стражи порядка задержали предполагаемого любовника женщины, когда он пытался покинуть здание, но в комнате никого не было, хотя на полу была разбросана женская одежда.Вскоре после этого полицейские услышали громкий стук с потолка. Затем сверху упала женская туфля.Оказалось, что женщина попыталась спрятаться в полости над потолком. Полицейские принесли лестницу, чтобы снять ее оттуда. Несмотря на уговоры сотрудников правоохранительных органов, она отказывалась слезать с потолка. Убедить ее спуститься смогли только женщины-полицейские.Обманутый супруг намерен подать на жену и ее любовника в суд. Если женщину признают виновной, ее могут приговорить к тюремному сроку до шести лет по филиппинским законам о супружеской измене.
https://ria.ru/20200924/izmena-1577720335.html
https://ria.ru/20170405/1491593663.html
https://ria.ru/20150918/1260231379.html
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sun, филиппины, в мире

Неверная жена спряталась на потолке от раскрывшего измену мужа

07:43 07.12.2020
 
© Depositphotos / Diana.mironenkoЖенщина и мужчина
Женщина и мужчина - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Depositphotos / Diana.mironenko
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Изменившая жена пыталась спрятаться от мужа и вызванных им полицейских на потолке в номере отеля, где она встречалась с любовником, пишет Sun.
Как уточняет издание, житель Филиппин, недавно вернувшийся с работы за границей, обнаружил, что его супруга отдалилась от него. Кроме того, жена стала часто уезжать из дома по выходным, заверяя мужа, что она дополнительно работает бухгалтером.
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Когда филиппинка в очередной раз уехала из дома, сказав, что ей срочно нужно в офис, ее супруг решил проследить за такси. Мужчина обнаружил, что машина привезла ее к мотелю, где женщину встретил молодой человек.
Обманутый супруг позвонил другу и попросил его помочь, и тот заявил о происходящем в полицию. В материале уточняется, что супружеская измена на Филиппинах считается уголовным преступлением.
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Сотрудники отеля не пускали мужа внутрь до тех пор, пока на место не приехали полицейские.
Стражи порядка задержали предполагаемого любовника женщины, когда он пытался покинуть здание, но в комнате никого не было, хотя на полу была разбросана женская одежда.
Вскоре после этого полицейские услышали громкий стук с потолка. Затем сверху упала женская туфля.
Оказалось, что женщина попыталась спрятаться в полости над потолком. Полицейские принесли лестницу, чтобы снять ее оттуда. Несмотря на уговоры сотрудников правоохранительных органов, она отказывалась слезать с потолка. Убедить ее спуститься смогли только женщины-полицейские.
Обманутый супруг намерен подать на жену и ее любовника в суд. Если женщину признают виновной, ее могут приговорить к тюремному сроку до шести лет по филиппинским законам о супружеской измене.
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