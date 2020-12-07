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ЕС надеется на совместную работу с США по ядерной сделке с Ираном
ЕС надеется на совместную работу с США по ядерной сделке с Ираном
Европейский союз надеется совместно с новой американской администрацией работать над укреплением нераспространения и контроля над вооружениями, а также по... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:39
2020-12-07T16:49
совет ес
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
евросоюз
иран
сша
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейский союз надеется совместно с новой американской администрацией работать над укреплением нераспространения и контроля над вооружениями, а также по ядерной сделке с Ираном, говорится в опубликованных в понедельник выводах Совета ЕС по итогам заседания глав МИД стран союза."Нам необходимо работать вместе для сохранения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ядерной проблемы Ирана – ред.)", - говорится в документе.По мнению ЕС, он остается ключевой опорой архитектуры нераспространения в мире.В понедельник в Брюсселе проходит заседание Совета МИД стран-членов Евросоюза. Министры обсуждают будущие отношения с США, действия Турции в Восточном Средиземноморье, новый режим санкций ЕС за нарушение прав человека и другие вопросы.
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совет ес, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз, иран, сша, в мире

ЕС надеется на совместную работу с США по ядерной сделке с Ираном

16:39 07.12.2020 (обновлено: 16:49 07.12.2020)
 
© AP Photo / DPA/ Christoph SoederОтражение мужчины на фоне флага ЕС
Отражение мужчины на фоне флага ЕС - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / DPA/ Christoph Soeder
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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейский союз надеется совместно с новой американской администрацией работать над укреплением нераспространения и контроля над вооружениями, а также по ядерной сделке с Ираном, говорится в опубликованных в понедельник выводах Совета ЕС по итогам заседания глав МИД стран союза.
"Нам необходимо работать вместе для сохранения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ядерной проблемы Ирана – ред.)", - говорится в документе.
По мнению ЕС, он остается ключевой опорой архитектуры нераспространения в мире.
В понедельник в Брюсселе проходит заседание Совета МИД стран-членов Евросоюза. Министры обсуждают будущие отношения с США, действия Турции в Восточном Средиземноморье, новый режим санкций ЕС за нарушение прав человека и другие вопросы.
Джо Байден выступает перед избирателями после того, как СМИ объявили, что он победил на выборах в США - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря, 10:06
Байден намерен вернуть США в ядерную сделку с Ираном
 
Совет ЕССовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)ЕвросоюзИранСШАВ мире
 
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