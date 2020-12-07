https://ria.ru/20201207/iran-1588057626.html

ЕС надеется на совместную работу с США по ядерной сделке с Ираном

ЕС надеется на совместную работу с США по ядерной сделке с Ираном

Европейский союз надеется совместно с новой американской администрацией работать над укреплением нераспространения и контроля над вооружениями, а также по... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:39

2020-12-07T16:39

2020-12-07T16:49

совет ес

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

евросоюз

иран

сша

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 7 дек – РИА Новости. Европейский союз надеется совместно с новой американской администрацией работать над укреплением нераспространения и контроля над вооружениями, а также по ядерной сделке с Ираном, говорится в опубликованных в понедельник выводах Совета ЕС по итогам заседания глав МИД стран союза."Нам необходимо работать вместе для сохранения СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию ядерной проблемы Ирана – ред.)", - говорится в документе.По мнению ЕС, он остается ключевой опорой архитектуры нераспространения в мире.В понедельник в Брюсселе проходит заседание Совета МИД стран-членов Евросоюза. Министры обсуждают будущие отношения с США, действия Турции в Восточном Средиземноморье, новый режим санкций ЕС за нарушение прав человека и другие вопросы.

https://ria.ru/20201202/bayden-1587284003.html

иран

сша

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совет ес, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз, иран, сша, в мире