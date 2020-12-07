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Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11
Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11
Компания Apple запустила программу бесплатной замены модулей дисплеев iPhone 11 при проблемах с сенсорным экраном, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T08:34
2020-12-07T08:34
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Компания Apple запустила программу бесплатной замены модулей дисплеев iPhone 11 при проблемах с сенсорным экраном, говорится в сообщении компании.Отмечается, что дефект затронул устройства, произведенные в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Программа замены дисплеев направлена на iPhone 11, произведенные в данный период, и продлится в течение двух лет после первой розничной продажи устройства данной модели. Данная программа действует по всему миру.Кроме того, Apple сообщает о возможности возврата средств в случае, если исправление данного дефекта было проведено на платной основе до запуска программы. В то же время компания отмечает, что в случае выявления других повреждений, препятствующих замене дисплея, необходимо его устранить до обслуживания.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
https://ria.ru/20201203/apple-1587480440.html
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apple iphone, apple, технологии

Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11

08:34 07.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковПродажа смартфонов
Продажа смартфонов - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Компания Apple запустила программу бесплатной замены модулей дисплеев iPhone 11 при проблемах с сенсорным экраном, говорится в сообщении компании.
"Apple выяснила, что небольшой процент экранов iPhone 11 может перестать реагировать на прикосновения из-за проблем с модулем дисплея… Если на вашем iPhone 11 наблюдается эта проблема, воспользуйтесь средством проверки серийного номера, чтобы узнать подходит ли ваше устройство для участия в этой программе. В этом случае Apple или ее авторизованные поставщики услуг предоставят вам эту услугу бесплатно", - сообщает Apple.
Отмечается, что дефект затронул устройства, произведенные в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Программа замены дисплеев направлена на iPhone 11, произведенные в данный период, и продлится в течение двух лет после первой розничной продажи устройства данной модели. Данная программа действует по всему миру.
Кроме того, Apple сообщает о возможности возврата средств в случае, если исправление данного дефекта было проведено на платной основе до запуска программы. В то же время компания отмечает, что в случае выявления других повреждений, препятствующих замене дисплея, необходимо его устранить до обслуживания.
Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.
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