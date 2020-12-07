https://ria.ru/20201207/iphone-1587954344.html

Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11

Apple бесплатно заменит дефектные экраны владельцам iPhone 11

Компания Apple запустила программу бесплатной замены модулей дисплеев iPhone 11 при проблемах с сенсорным экраном, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T08:34

2020-12-07T08:34

2020-12-07T08:34

apple iphone

apple

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156156/79/1561567902_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_afd32250dee92c8c352de7b23ff526ce.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Компания Apple запустила программу бесплатной замены модулей дисплеев iPhone 11 при проблемах с сенсорным экраном, говорится в сообщении компании.Отмечается, что дефект затронул устройства, произведенные в период с ноября 2019 года по май 2020 года. Программа замены дисплеев направлена на iPhone 11, произведенные в данный период, и продлится в течение двух лет после первой розничной продажи устройства данной модели. Данная программа действует по всему миру.Кроме того, Apple сообщает о возможности возврата средств в случае, если исправление данного дефекта было проведено на платной основе до запуска программы. В то же время компания отмечает, что в случае выявления других повреждений, препятствующих замене дисплея, необходимо его устранить до обслуживания.Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.

https://ria.ru/20201203/apple-1587480440.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

apple iphone, apple, технологии