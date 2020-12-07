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https://ria.ru/20201207/intel-1588062689.html
В Сеть попали характеристики процессора Intel Core i9 2021 года
В Сеть попали характеристики процессора Intel Core i9 2021 года
Характеристики нового флагманского процессора Intel Core i9-11900K оказались в Сети задолго до его премьеры. Об утечке данных сообщает ITHome. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:59
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риа наука
компьютерные технологии
intel corporation
технологии
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Характеристики нового флагманского процессора Intel Core i9-11900K оказались в Сети задолго до его премьеры. Об утечке данных сообщает ITHome.Новая платформа Intel Core i9-11900K станет наиболее производительной в линейке Rocket Lake-S, презентация которой запланирована на весну 2021 года. Одной из главных особенностей процессора, выполненного по 14-нанометровому техпроцессу, станет снижение числа ядер — с 10 нынешних до 8.Процессор будет работать на базовой частоте 3,5 гигагерц, при максимальной одноядерной в 5,0 гигагерц. При всех активных ядрах частоту ограничат в 4,3 гигагерца. Встроенный видеоускоритель получить 48 исполнительных блоков и 384 потоковых процессора, работая на частоте 1,35 гигагерц.Общая производительность Intel Core i9-11900K, если верить данным бенчмарка Geekbench, сравняется с Ryzen 7 5800X от конкурирующей компании AMD.
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компьютерные технологии, intel corporation, технологии

В Сеть попали характеристики процессора Intel Core i9 2021 года

16:59 07.12.2020
 
© IntelПрезентация нового процессора "Intel"
Презентация нового процессора Intel - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Intel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Характеристики нового флагманского процессора Intel Core i9-11900K оказались в Сети задолго до его премьеры. Об утечке данных сообщает ITHome.
Новая платформа Intel Core i9-11900K станет наиболее производительной в линейке Rocket Lake-S, презентация которой запланирована на весну 2021 года. Одной из главных особенностей процессора, выполненного по 14-нанометровому техпроцессу, станет снижение числа ядер — с 10 нынешних до 8.
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8 октября, 22:11РИА Наука
Представлены новые процессоры AMD Ryzen, которые быстрее и дешевле Intel
Процессор будет работать на базовой частоте 3,5 гигагерц, при максимальной одноядерной в 5,0 гигагерц. При всех активных ядрах частоту ограничат в 4,3 гигагерца. Встроенный видеоускоритель получить 48 исполнительных блоков и 384 потоковых процессора, работая на частоте 1,35 гигагерц.
Общая производительность Intel Core i9-11900K, если верить данным бенчмарка Geekbench, сравняется с Ryzen 7 5800X от конкурирующей компании AMD.
 
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