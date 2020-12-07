https://ria.ru/20201207/intel-1588062689.html

В Сеть попали характеристики процессора Intel Core i9 2021 года

В Сеть попали характеристики процессора Intel Core i9 2021 года

Характеристики нового флагманского процессора Intel Core i9-11900K оказались в Сети задолго до его премьеры. Об утечке данных сообщает ITHome. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T16:59

2020-12-07T16:59

2020-12-07T16:59

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Характеристики нового флагманского процессора Intel Core i9-11900K оказались в Сети задолго до его премьеры. Об утечке данных сообщает ITHome.Новая платформа Intel Core i9-11900K станет наиболее производительной в линейке Rocket Lake-S, презентация которой запланирована на весну 2021 года. Одной из главных особенностей процессора, выполненного по 14-нанометровому техпроцессу, станет снижение числа ядер — с 10 нынешних до 8.Процессор будет работать на базовой частоте 3,5 гигагерц, при максимальной одноядерной в 5,0 гигагерц. При всех активных ядрах частоту ограничат в 4,3 гигагерца. Встроенный видеоускоритель получить 48 исполнительных блоков и 384 потоковых процессора, работая на частоте 1,35 гигагерц.Общая производительность Intel Core i9-11900K, если верить данным бенчмарка Geekbench, сравняется с Ryzen 7 5800X от конкурирующей компании AMD.

https://ria.ru/20201008/ryzen-1578930213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

компьютерные технологии, intel corporation, технологии