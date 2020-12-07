https://ria.ru/20201207/instagram-1588117354.html
Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса
Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса
Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T22:27
2020-12-07T22:27
2020-12-07T22:27
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в понедельник, примерно, в 22.00 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США и Великобритании, а также Германии, России и других стран.По данным Downdetector, большинство пользователей (75%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 13% - на работу веб-сайта, 10% - на проблемы с работой опции Stories.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
https://ria.ru/20201113/instagram-1584498806.html
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