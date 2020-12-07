https://ria.ru/20201207/instagram-1588117354.html

Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи Instagram сообщили о сбоях в работе сервиса

Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T22:27

2020-12-07T22:27

2020-12-07T22:27

россия

instagram

великобритания

германия

сша

технологии

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран, включая Россию, жалуются на сбои в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.Отмечается, что сбой в работе соцсети произошел в понедельник, примерно, в 22.00 мск. О проблемах сообщают в основном пользователи из США и Великобритании, а также Германии, России и других стран.По данным Downdetector, большинство пользователей (75%) жалуются на проблемы с загрузкой новостной ленты, 13% - на работу веб-сайта, 10% - на проблемы с работой опции Stories.Instagram - бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами соцсети, позволяющее снимать фото и видео, применять к ним фильтры, а также распространять их через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.

https://ria.ru/20201113/instagram-1584498806.html

россия

великобритания

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, instagram, великобритания, германия, сша, технологии