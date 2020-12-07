Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/informirovanie-1587987502.html
Правительство утвердило правила информирования о мерах соцподдержки
Правительство утвердило правила информирования о мерах соцподдержки
Правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки, государство будет обязано сообщать о них, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T11:50
2020-12-07T11:56
михаил мишустин
правительство рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки, государство будет обязано сообщать о них, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Стенограмма совещания опубликована на сайте кабмина."Начнём с темы социальной поддержки. У многих наших граждан есть право на государственную помощь. Но зачастую они даже не знают о том, что им положены льготы, выплаты или пособия. Чтобы исключить такие ситуации, правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки. То есть, государство будет обязано сообщать о них человеку. Например, при рождении ребёнка родителям будет предоставлена информация о том, какие выплаты они могут получить и какая помощь предусмотрена, если детей стало трое или четверо, или о дополнительных льготах при выходе на пенсию", - сказал Мишустин.По его словам, для этого нужно будет дать согласие на портале госуслуг."И уведомления можно будет получать через личный кабинет портала либо при посещении органов социальной защиты, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования. Никаких дополнительных обращений и заявлений писать не нужно. Теперь не придётся разбираться в существующих мерах поддержки и искать то, что подходит под конкретную жизненную ситуацию. Это и есть проактивная система социальной поддержки – простая и удобная для людей, при которой получение государственных услуг не займёт много времени", - пояснил премьер.
https://ria.ru/20200810/1575582055.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d4683fbe188e7ae8a7b925661aa1476.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
михаил мишустин, правительство рф, общество

Правительство утвердило правила информирования о мерах соцподдержки

11:50 07.12.2020 (обновлено: 11:56 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкДом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки, государство будет обязано сообщать о них, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Стенограмма совещания опубликована на сайте кабмина.
"Начнём с темы социальной поддержки. У многих наших граждан есть право на государственную помощь. Но зачастую они даже не знают о том, что им положены льготы, выплаты или пособия. Чтобы исключить такие ситуации, правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки. То есть, государство будет обязано сообщать о них человеку. Например, при рождении ребёнка родителям будет предоставлена информация о том, какие выплаты они могут получить и какая помощь предусмотрена, если детей стало трое или четверо, или о дополнительных льготах при выходе на пенсию", - сказал Мишустин.
По его словам, для этого нужно будет дать согласие на портале госуслуг.
"И уведомления можно будет получать через личный кабинет портала либо при посещении органов социальной защиты, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования. Никаких дополнительных обращений и заявлений писать не нужно. Теперь не придётся разбираться в существующих мерах поддержки и искать то, что подходит под конкретную жизненную ситуацию. Это и есть проактивная система социальной поддержки – простая и удобная для людей, при которой получение государственных услуг не займёт много времени", - пояснил премьер.
Врач - РИА Новости, 1920, 10.08.2020
10 августа, 12:07
Регионы организуют информирование населения о профилактике инфекций
 
Михаил МишустинПравительство РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
09:00Счастье от ума
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
07:38Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
Лента новостейМолния