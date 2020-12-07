https://ria.ru/20201207/informirovanie-1587987502.html

Правительство утвердило правила информирования о мерах соцподдержки

Правительство утвердило правила информирования о мерах соцподдержки

Правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки, государство будет обязано сообщать о них, заявил премьер-министр России... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:50

2020-12-07T11:50

2020-12-07T11:56

михаил мишустин

правительство рф

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки, государство будет обязано сообщать о них, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Стенограмма совещания опубликована на сайте кабмина."Начнём с темы социальной поддержки. У многих наших граждан есть право на государственную помощь. Но зачастую они даже не знают о том, что им положены льготы, выплаты или пособия. Чтобы исключить такие ситуации, правительство утвердило правила информирования граждан о мерах социальной поддержки. То есть, государство будет обязано сообщать о них человеку. Например, при рождении ребёнка родителям будет предоставлена информация о том, какие выплаты они могут получить и какая помощь предусмотрена, если детей стало трое или четверо, или о дополнительных льготах при выходе на пенсию", - сказал Мишустин.По его словам, для этого нужно будет дать согласие на портале госуслуг."И уведомления можно будет получать через личный кабинет портала либо при посещении органов социальной защиты, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования. Никаких дополнительных обращений и заявлений писать не нужно. Теперь не придётся разбираться в существующих мерах поддержки и искать то, что подходит под конкретную жизненную ситуацию. Это и есть проактивная система социальной поддержки – простая и удобная для людей, при которой получение государственных услуг не займёт много времени", - пояснил премьер.

https://ria.ru/20200810/1575582055.html

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михаил мишустин, правительство рф, общество