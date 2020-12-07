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Власти рассказали о неизвестной болезни, вспыхнувшей на юге Индии
Власти рассказали о неизвестной болезни, вспыхнувшей на юге Индии
Неизвестное заболевание в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии не передается от человека к человеку, сообщил представитель местных властей Мутяла... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:15
2020-12-07T20:45
андхра-прадеш
здоровье - общество
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек — РИА Новости. Неизвестное заболевание в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии не передается от человека к человеку, сообщил представитель местных властей Мутяла Раджу Реву.Вспышка неизвестного заболевания в городе и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. В результате один человек погиб и около 300 были госпитализированы. Пострадавшие жаловались на головокружение, эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить причину болезни. Вместе с тем издание Times of India сообщило, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.Отмечается, что всего симптомы болезни были выявлены у 340 человек, в том числе детей. В больницах остаются 157 человек, выписаны 168 человек, один человек умер.Власти отметили, что они проверили более 57 тысяч домов в попытке установить причину заболевания. Также чиновники провели обследование питьевой воды из разных частей города, в том числе тесты на наличие тяжелых металлов, но не обнаружили какой-либо аномалии.
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Заболевших неизвестной болезнью в Индии cвозят на скорых в госпиталь
Заболевших неизвестной болезнью в Индии cвозят на скорых в госпиталь
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андхра-прадеш, здоровье - общество, индия, в мире

Власти рассказали о неизвестной болезни, вспыхнувшей на юге Индии

19:15 07.12.2020 (обновлено: 20:45 07.12.2020)
 
© AP Photo / Bikas DasМедики у автомобиля скорой помощи в Индии
Медики у автомобиля скорой помощи в Индии - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Bikas Das
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек — РИА Новости. Неизвестное заболевание в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии не передается от человека к человеку, сообщил представитель местных властей Мутяла Раджу Реву.
Вспышка неизвестного заболевания в городе и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. В результате один человек погиб и около 300 были госпитализированы. Пострадавшие жаловались на головокружение, эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.
По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить причину болезни. Вместе с тем издание Times of India сообщило, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.

"До сих пор болезнь не передавалась от одного человека к другому. Возрастные ограничения для болезни отсутствуют. Люди из районов, где муниципальное водоснабжение Элуру недоступно, также заболели. Даже те, кто ежедневно пьет только минеральную воду, тоже заболели", — говорится в отчете представителя местных властей.

Отмечается, что всего симптомы болезни были выявлены у 340 человек, в том числе детей. В больницах остаются 157 человек, выписаны 168 человек, один человек умер.
Власти отметили, что они проверили более 57 тысяч домов в попытке установить причину заболевания. Также чиновники провели обследование питьевой воды из разных частей города, в том числе тесты на наличие тяжелых металлов, но не обнаружили какой-либо аномалии.
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