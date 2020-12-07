https://ria.ru/20201207/indiya-1588090319.html

Власти рассказали о неизвестной болезни, вспыхнувшей на юге Индии

Власти рассказали о неизвестной болезни, вспыхнувшей на юге Индии

Неизвестное заболевание в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии не передается от человека к человеку, сообщил представитель местных властей Мутяла... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:15

2020-12-07T19:15

2020-12-07T20:45

андхра-прадеш

здоровье - общество

индия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек — РИА Новости. Неизвестное заболевание в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии не передается от человека к человеку, сообщил представитель местных властей Мутяла Раджу Реву.Вспышка неизвестного заболевания в городе и его окрестностях началась в минувшее воскресенье. В результате один человек погиб и около 300 были госпитализированы. Пострадавшие жаловались на головокружение, эпилепсию, внезапные обмороки, пену у рта и дрожь.По итогам анализов крови, спинномозговой жидкости и компьютерной томографии мозга пациентов пока не удалось установить причину болезни. Вместе с тем издание Times of India сообщило, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.Отмечается, что всего симптомы болезни были выявлены у 340 человек, в том числе детей. В больницах остаются 157 человек, выписаны 168 человек, один человек умер.Власти отметили, что они проверили более 57 тысяч домов в попытке установить причину заболевания. Также чиновники провели обследование питьевой воды из разных частей города, в том числе тесты на наличие тяжелых металлов, но не обнаружили какой-либо аномалии.

https://ria.ru/20201207/bolezn-1587977350.html

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Заболевших неизвестной болезнью в Индии cвозят на скорых в госпиталь Заболевших неизвестной болезнью в Индии cвозят на скорых в госпиталь 2020-12-07T19:15 true PT0M57S

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андхра-прадеш, здоровье - общество, индия, в мире