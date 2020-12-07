https://ria.ru/20201207/importozameschenie-1588003654.html

Песков ответил на сообщения о провале программы импортозамещения

Песков ответил на сообщения о провале программы импортозамещения

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают успешной реализуемую в России программу импортозамещения, подчеркнув, что на 100% все... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:04

2020-12-07T13:04

2020-12-07T13:37

национальное рейтинговое агентство

дмитрий песков

экономика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают успешной реализуемую в России программу импортозамещения, подчеркнув, что на 100% все свое не производит ни одна страна.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства сообщила, что Россия не смогла полностью заместить поставки импортных продуктов за счет внутреннего производства."Программа успешна. В конце концов, цели стопроцентного импортозамещения, включая все нюансы пищевой промышленности и так далее, всех присадок, - ни одна страна этого не делает", - заявил Песков."Пищевая промышленность удовлетворяет полностью потребности россиян. Если мы говорим уже о каких-то нюансах, то да, импорт, безусловно, происходит. Он и будет происходить. Никогда задачи остановить импорт продуктов питания не стояло", - заявил Песков журналистам.Он отметил, что в этом плане необходимо "дифференцировать покрытие основных потребностей и других элементов". По его словам, очевидно, что на основании больших достижений российского аграрно-промышленного комплекса, достигнуты очень большие успехи в части импортозамещения основных продуктов питания."Да, было бы лучше, если бы таких рестрикций взаимных не было, - была бы большая конкуренция, улучшалось бы качество, понижались бы цены. Но еще раз повторяю: не мы инициаторы этой ситуации. И, поверьте мне, производители в этих европейских странах страдают больше, чем наши граждане, которые имеют возможность использовать продукцию местных производителей", - заявил Песков журналистам.Он признал, что "любой запрет на поставки, конечно, не в интересах граждан". "Он и не в интересах граждан страны производителя, и не в интересах граждан страны получателя", - уточнил представитель Кремля.Вместе с тем он напомнил, что введение Россией подобных ограничений было зеркальной мерой, это "вынужденный ответ на те противоречащие международному законодательству и ничем не обоснованные санкции, точнее, рестрикции, которые были введены в отношении нашей страны".На просьбу уточнить, был ли возможен другой ответ на европейские санкции, который бы не предполагал ущерба для россиян, Песков подчеркнул: "Нет, в данном случае, еще раз повторяю, это не дружественные санкции, это враждебные санкции, и на них должен был быть тот ответ, который был дан".

https://ria.ru/20200722/1574698517.html

https://ria.ru/20200917/ssj100-1577368726.html

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национальное рейтинговое агентство, дмитрий песков, экономика