https://ria.ru/20201207/importozameschenie-1587964629.html

Ъ: Россия не смогла достичь целей по импортозамещению продуктов

Ъ: Россия не смогла достичь целей по импортозамещению продуктов

Россия не смогла полностью заместить поставки импортных продуктов за счет внутреннего производства, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:04

2020-12-07T10:04

2020-12-07T15:21

фрукты

национальное рейтинговое агентство

евразийский экономический союз

евросоюз

эквадор

молдавия

сергей юшин

азербайджан

экономика

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Россия не смогла полностью заместить поставки импортных продуктов за счет внутреннего производства, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на исследование Национального рейтингового агентства.Отмечается, что за восемь лет с момента принятия стратегии импортозамещения удалось сократить только импорт мяса — на 65 процентов (это меньше заложенных в стратегии показателей на 2,8 пункта).Газета напомнила, что в августе 2014-го Россия в ответ на западные санкции ввела эмбарго на европейские продукты. А двумя годами ранее правительство утвердило госпрограмму развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия. Ее целью называлось обеспечение продовольственной независимости России, а также ускорение импортозамещения.Именно на эту программу, как пишет газета, и опирались чиновники, обещая заместить запрещенные продукты — мясо, рыбу, сыры, овощи и фрукты, а также молочные продукты.Однако, отмечает "Коммерсант", это удалось лишь частично. Импорт молочной продукции сократился лишь на 20 процентов вместо запланированных 30, а плодоовощной — на 11 процентов, хотя планировалось 20. Ввоз овощей должен был сократиться на 70,3 процента, однако сейчас этот показатель составляет 27 процентов. Как пояснила старший аналитик НРА Мария Сулима, Россия будет долго оставаться нетто-импортером этих продуктов из-за климата.Что касается мяса, то, по словам главы Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, в начале 2000-х Россия ввозила около двух с половиной — трех миллионов тонн мяса и субпродуктов, а в этом году — менее 600 тысяч тонн. В "Союзмолоке" рассказали, что всплеск импорта молочной продукции отмечался в начале прошлого года — этот показатель составлял 11 процентов, хотя, по словам собеседника издания, это минимальный объем за последние несколько лет. Также растет производство рыбы.Как отметили в НРА, внутреннее производство продуктов, запрещенных к ввозу из Евросоюза, в прошлом году в два с половиной раза превысило объемы импорта из стран, которые не попали под санкции.Но, по словам экспертов, доля такой продукции составляет только 30 процентов — притом что в 2012 году она равнялась 38 процентам. Недостающий объем продуктов ввозят из третьих стран. Как считают в НРА, в некоторых случаях речь идет не о замещении, а о реэкспорте запрещенной европейской продукции.Так, газета приводит в пример Эквадор, откуда сейчас в Россию ввозят более 20 процентов фруктов. В последнее время страна в семь раз увеличила закупки фруктов в Европе — это превышает объемы внутреннего потребления. Похожая ситуация наблюдается и с Китаем.Гендиректор FruitNews Ирина Козий отметила, что Эквадор поставляет бананы и экзотические фрукты, которые в Европе не выращивают. Однако, считает она, реэскпорт вполне реален через такие страны, как Молдавия, Сербия, Азербайджан и государства ЕАЭС.

https://ria.ru/20201030/karantin-1582208169.html

https://ria.ru/20200418/1570194399.html

https://ria.ru/20201023/produkty-1581281813.html

эквадор

молдавия

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фрукты, национальное рейтинговое агентство, евразийский экономический союз, евросоюз, эквадор, молдавия, сергей юшин, азербайджан, экономика