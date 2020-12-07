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IKEA отказывается от своего печатного каталога спустя 70 лет
IKEA отказывается от своего печатного каталога спустя 70 лет
Шведская компания IKEA спустя 70 лет прекратит выпуск своего печатного каталога, сообщается на сайте компании. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:01
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сергей перов
ikea international group
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Шведская компания IKEA спустя 70 лет прекратит выпуск своего печатного каталога, сообщается на сайте компании."IKEA стала более цифровой и доступной, открывая новые способы общения с большим количеством людей. Поведение клиентов и привычки в использовании носителей средств массовой информации изменились, и сегодня каталог IKEA читает меньше людей, чем в прошлые годы. Таким образом, Inter IKEA Systems B.V., мировой франчайзер IKEA, приняла эмоциональное, но рациональное решение завершить успешную карьеру каталога IKEA и с воодушевлением смотреть в будущее", - говорится в сообщении.Отмечается, что решение отказаться от печатного каталога связано с продолжающейся трансформацией компании в более цифровую и ростом онлайн-продаж. В прошлом году розничные онлайн-продажи IKEA во всем мире выросли на 45%, а на сайте IKEA.com было зарегистрировано более четырех миллиардов посещений.Перове издание каталога было выпущено в 1951 году, тираж составлял 285 тысяч экземпляров и распространялся только на юге Швеции. Пик публикаций каталога пришелся на 2016 год, когда было распространено более 200 миллионов копий на 32 языках.IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 30 странах мира, на конец августа 2019 года она управляла более чем 300 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, два магазина городского формата и пять дизайн-студий IKEA.
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сергей перов, ikea international group, швеция

IKEA отказывается от своего печатного каталога спустя 70 лет

17:01 07.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВывеска в магазине ИКЕА
Вывеска в магазине ИКЕА - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Шведская компания IKEA спустя 70 лет прекратит выпуск своего печатного каталога, сообщается на сайте компании.
"IKEA стала более цифровой и доступной, открывая новые способы общения с большим количеством людей. Поведение клиентов и привычки в использовании носителей средств массовой информации изменились, и сегодня каталог IKEA читает меньше людей, чем в прошлые годы. Таким образом, Inter IKEA Systems B.V., мировой франчайзер IKEA, приняла эмоциональное, но рациональное решение завершить успешную карьеру каталога IKEA и с воодушевлением смотреть в будущее", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что решение отказаться от печатного каталога связано с продолжающейся трансформацией компании в более цифровую и ростом онлайн-продаж. В прошлом году розничные онлайн-продажи IKEA во всем мире выросли на 45%, а на сайте IKEA.com было зарегистрировано более четырех миллиардов посещений.
Перове издание каталога было выпущено в 1951 году, тираж составлял 285 тысяч экземпляров и распространялся только на юге Швеции. Пик публикаций каталога пришелся на 2016 год, когда было распространено более 200 миллионов копий на 32 языках.
IKEA - крупнейшая в мире розничная сеть торговли товарами для обустройства дома, основана в 1943 году. Компания работает более чем в 30 странах мира, на конец августа 2019 года она управляла более чем 300 магазинами. В России магазины IKEA работают в составе торговых центров "Мега". Сейчас в РФ открыто 14 комплексов, два магазина городского формата и пять дизайн-студий IKEA.
 
Сергей ПеровIKEA International GroupШвеция
 
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