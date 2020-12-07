https://ria.ru/20201207/grin-karta-1587951989.html

Курильский мэр не знает случаев подачи жителями заявок на грин-карты США

Курильский мэр не знает случаев подачи жителями заявок на грин-карты США

Мэр Курильского района (остров Итуруп) Вадим Рокотов сообщил РИА Новости в понедельник, что не знает ни одного случая, чтобы курильчане подавали заявки на... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T07:59

2020-12-07T07:59

2020-12-07T07:59

итуруп

япония

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек - РИА Новости. Мэр Курильского района (остров Итуруп) Вадим Рокотов сообщил РИА Новости в понедельник, что не знает ни одного случая, чтобы курильчане подавали заявки на получение грин-карт США.Ранее японская газета Hokkaido Shimbun обратила внимание, что CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на южных Курилах, уроженцами Японии - об этом говорится в правилах розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте госдепартамента. МИД РФ после этой публикации заявил, что такая позиция госдепа США ставит под сомнение итоги войны и поощряет реваншизм.Со своей стороны, он пообещал всестороннюю помощь гражданам Японии или США, если они захотят переехать на Курилы, получив российское гражданство.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20201206/satanovskiy-1587907864.html

https://ria.ru/20201206/kurily-1587881563.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

итуруп, япония, сша, общество