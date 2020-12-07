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Курильский мэр не знает случаев подачи жителями заявок на грин-карты США
Курильский мэр не знает случаев подачи жителями заявок на грин-карты США
Мэр Курильского района (остров Итуруп) Вадим Рокотов сообщил РИА Новости в понедельник, что не знает ни одного случая, чтобы курильчане подавали заявки на... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T07:59
2020-12-07T07:59
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек - РИА Новости. Мэр Курильского района (остров Итуруп) Вадим Рокотов сообщил РИА Новости в понедельник, что не знает ни одного случая, чтобы курильчане подавали заявки на получение грин-карт США.Ранее японская газета Hokkaido Shimbun обратила внимание, что CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на южных Курилах, уроженцами Японии - об этом говорится в правилах розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте госдепартамента. МИД РФ после этой публикации заявил, что такая позиция госдепа США ставит под сомнение итоги войны и поощряет реваншизм.Со своей стороны, он пообещал всестороннюю помощь гражданам Японии или США, если они захотят переехать на Курилы, получив российское гражданство.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
https://ria.ru/20201206/satanovskiy-1587907864.html
https://ria.ru/20201206/kurily-1587881563.html
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итуруп, япония, сша, общество

Курильский мэр не знает случаев подачи жителями заявок на грин-карты США

07:59 07.12.2020
 
© Fotolia / Roman LipovskiyГрин-карта и доллары США
Грин-карта и доллары США - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Fotolia / Roman Lipovskiy
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 дек - РИА Новости. Мэр Курильского района (остров Итуруп) Вадим Рокотов сообщил РИА Новости в понедельник, что не знает ни одного случая, чтобы курильчане подавали заявки на получение грин-карт США.
Ранее японская газета Hokkaido Shimbun обратила внимание, что CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на южных Курилах, уроженцами Японии - об этом говорится в правилах розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте госдепартамента. МИД РФ после этой публикации заявил, что такая позиция госдепа США ставит под сомнение итоги войны и поощряет реваншизм.
"Я не знаю ни одного случая, чтобы жители Курильских островов подавали заявки на получение грин-карты США. Это говорит о надуманности проблемы... Эта запись (на сайте госдепа) работает просто как раздражающий фактор", - считает Рокотов.
Со своей стороны, он пообещал всестороннюю помощь гражданам Японии или США, если они захотят переехать на Курилы, получив российское гражданство.
Евгений Сатановский - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
Вчера, 16:26
Сатановский оценил признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
"Я как мэр могу пообещать нашим японским и американским друзьям только всестороннюю помощь, если они захотят жить на Курилах и в установленном законом порядке обратятся к нашему президенту с желанием получить российское гражданство. Обещаю в первоочередном порядке рассмотреть вопрос выдачи им "дальневосточного гектара" под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – ред.)", - сказал Рокотов.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.
Мыс на побережье Охотского моря на острове Кунашир - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
Вчера, 11:25
В Госдуме оценили признание в грин-картах США уроженцев Курил японцами
 
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