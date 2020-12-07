Курильский мэр не знает случаев подачи жителями заявок на грин-карты США
Ранее японская газета Hokkaido Shimbun обратила внимание, что CША уже долгие годы считают россиян, родившихся на южных Курилах, уроженцами Японии - об этом говорится в правилах розыгрыша грин-карт, опубликованных на сайте госдепартамента. МИД РФ после этой публикации заявил, что такая позиция госдепа США ставит под сомнение итоги войны и поощряет реваншизм.
"Я не знаю ни одного случая, чтобы жители Курильских островов подавали заявки на получение грин-карты США. Это говорит о надуманности проблемы... Эта запись (на сайте госдепа) работает просто как раздражающий фактор", - считает Рокотов.
Со своей стороны, он пообещал всестороннюю помощь гражданам Японии или США, если они захотят переехать на Курилы, получив российское гражданство.
"Я как мэр могу пообещать нашим японским и американским друзьям только всестороннюю помощь, если они захотят жить на Курилах и в установленном законом порядке обратятся к нашему президенту с желанием получить российское гражданство. Обещаю в первоочередном порядке рассмотреть вопрос выдачи им "дальневосточного гектара" под ИЖС (индивидуальное жилищное строительство – ред.)", - сказал Рокотов.
В 1956 году СССР и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии двух островов в случае заключения мирного договора. СССР рассчитывал поставить на этом точку, Япония же считала сделку лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.