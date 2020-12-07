https://ria.ru/20201207/granitsa-1588045553.html

После перестрелки на границе России и Украины возбудили уголовное дело

После перестрелки на границе России и Украины возбудили уголовное дело

Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего возбудили после перестрелки с российскими пограничниками на границе с Украиной, сообщила официальный... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:48

2020-12-07T15:48

2020-12-07T15:52

светлана петренко

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего возбудили после перестрелки с российскими пограничниками на границе с Украиной, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности", - сказала она.По данным следствия, 3 декабря российские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы тремя вооруженными лицами. Отмечается, что на требование командира пограничного наряда остановиться был открыт огонь, в результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения - все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств.Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.

https://ria.ru/20201204/granitsa-1587762094.html

россия

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светлана петренко, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, в мире