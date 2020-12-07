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После перестрелки на границе России и Украины возбудили уголовное дело
После перестрелки на границе России и Украины возбудили уголовное дело
Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего возбудили после перестрелки с российскими пограничниками на границе с Украиной, сообщила официальный... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:48
2020-12-07T15:48
2020-12-07T15:52
светлана петренко
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего возбудили после перестрелки с российскими пограничниками на границе с Украиной, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности", - сказала она.По данным следствия, 3 декабря российские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы тремя вооруженными лицами. Отмечается, что на требование командира пограничного наряда остановиться был открыт огонь, в результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения - все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств.Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.
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светлана петренко, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, в мире
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего возбудили после перестрелки с российскими пограничниками на границе с Украиной
, сообщила официальный представитель СК
РФ Светлана Петренко
.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности", - сказала она.
По данным следствия, 3 декабря российские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы тремя вооруженными лицами. Отмечается, что на требование командира пограничного наряда остановиться был открыт огонь, в результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения - все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств.
Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.