Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/granitsa-1588045553.html
После перестрелки на границе России и Украины возбудили уголовное дело
После перестрелки на границе России и Украины возбудили уголовное дело
Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего возбудили после перестрелки с российскими пограничниками на границе с Украиной, сообщила официальный... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:48
2020-12-07T15:52
светлана петренко
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156376/66/1563766660_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_886f55dabeb8cc074c09520546ae9ee8.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего возбудили после перестрелки с российскими пограничниками на границе с Украиной, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности", - сказала она.По данным следствия, 3 декабря российские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы тремя вооруженными лицами. Отмечается, что на требование командира пограничного наряда остановиться был открыт огонь, в результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения - все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств.Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.
https://ria.ru/20201204/granitsa-1587762094.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156376/66/1563766660_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cae7696e8c8138eb815183c8daf5192d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана петренко, россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, в мире

После перестрелки на границе России и Украины возбудили уголовное дело

15:48 07.12.2020 (обновлено: 15:52 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобили на пункте пропуска "Джанкой" на границе России и Украины
Автомобили на пункте пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Уголовное дело о посягательстве на жизнь военнослужащего возбудили после перестрелки с российскими пограничниками на границе с Украиной, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "посягательство на жизнь военнослужащего в целях воспрепятствования законной деятельности по обеспечению общественной безопасности", - сказала она.
По данным следствия, 3 декабря российские пограничники пресекли попытку нарушения госграницы тремя вооруженными лицами. Отмечается, что на требование командира пограничного наряда остановиться был открыт огонь, в результате перестрелки один из нарушителей ликвидирован. У него при себе были обнаружены автомат, магазин с патронами, рация, прибор ночного видения - все эти предметы изъяты в качестве вещественных доказательств.
Следователями назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются свидетели.
Украинские пограничники патрулируют украинско-российскую границу - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 21:56
Украинские пограничники не зафиксировали перестрелки на границе с Россией
 
Светлана ПетренкоРоссияСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
09:00Счастье от ума
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
08:21Источник сообщил о переносе второго полета Ил-112В на февраль
08:21СК проводит проверку в иркутском детсаду из-за вспышки кишечной инфекции
08:15Стало известно, сколько государство заработает на продаже новогодних елей
08:11С российских коррупционеров за год взыскали свыше двух миллиардов рублей
08:05В России изменились правила работы автошкол и сдачи экзамена
07:57Губернатор Камчатки объявил 31 декабря нерабочим днём
07:54Москвичей во вторник ожидает малооблачная погода и до минус пять градусов
07:44В Приморье подростка подозревают в краже крупной суммы с карты учителя
07:38Задержанные в Турции журналисты НТВ вернулись в Россию
07:35В пожарах в Башкортостане погибли семь человек
Лента новостейМолния