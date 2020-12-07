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Мишустин поручил установить график поставки вакцин от COVID-19 в регионы
Мишустин поручил установить график поставки вакцин от COVID-19 в регионы
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву установить график поставки вакцин от коронавируса в регионы. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:18
2020-12-07T14:18
2020-12-07T14:27
россия
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минздраву установить график поставки вакцин от коронавируса в регионы."На встрече с производителями вакцин от коронавирусной инфекции мы подробно обсудили готовность к вакцинации, какие меры нужно принять, чтобы выпускалось достаточно препаратов, а поставки в регионы шли без сбоев и в срок. Министерство здравоохранения должно установить график поставки вакцины в субъекты Российской Федерации и план ее распределения", - сказал Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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россия, коронавирус в россии, михаил мишустин, общество