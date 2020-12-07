https://ria.ru/20201207/gordon-1588079883.html

Умер работавший с Тарковским режиссер Александр Гордон

Умер работавший с Тарковским режиссер Александр Гордон

Кинорежиссер, сценарист и актер Александр Гордон, дублировавший фильмы Андрея Тарковского "Ностальгия" и "Жертвоприношение", скончался на 89-м году жизни,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:15

2020-12-07T18:15

2020-12-07T18:31

культура

россия

андрей тарковский

вгик

мосфильм

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кинорежиссер, сценарист и актер Александр Гордон, дублировавший фильмы Андрея Тарковского "Ностальгия" и "Жертвоприношение", скончался на 89-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов РФ.Гордон окончил режиссерский факультет ВГИКа, снял несколько сюжетов для киножурнала "Фитиль", работал на киностудии "Мосфильм". Он снял такие фильмы, как "Убийцы", "Сегодня увольнения не будет", "Последняя ночь в раю", "Сергей Лазо", "Кража", "Схватка в пурге", "Сцены из семейной жизни", "Человек, который закрыл город", "Двойной обгон", дублировал фильмы Андрея Тарковского "Ностальгия" и "Жертвоприношение", снятые за рубежом. Является автором книг "Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском", "Венгерская летающая рюмка", "Тучерез, или Невероятное вероятно".

https://ria.ru/20200617/1573083230.html

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россия, андрей тарковский, вгик, мосфильм