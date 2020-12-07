Умер работавший с Тарковским режиссер Александр Гордон
18:15 07.12.2020 (обновлено: 18:31 07.12.2020)
© ВГИК (1956)Кадр из фильма "Убийцы"
© ВГИК (1956)
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Кинорежиссер, сценарист и актер Александр Гордон, дублировавший фильмы Андрея Тарковского "Ностальгия" и "Жертвоприношение", скончался на 89-м году жизни, сообщает Союз кинематографистов РФ.
"На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича. Приносим соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.
Гордон окончил режиссерский факультет ВГИКа, снял несколько сюжетов для киножурнала "Фитиль", работал на киностудии "Мосфильм". Он снял такие фильмы, как "Убийцы", "Сегодня увольнения не будет", "Последняя ночь в раю", "Сергей Лазо", "Кража", "Схватка в пурге", "Сцены из семейной жизни", "Человек, который закрыл город", "Двойной обгон", дублировал фильмы Андрея Тарковского "Ностальгия" и "Жертвоприношение", снятые за рубежом. Является автором книг "Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском", "Венгерская летающая рюмка", "Тучерез, или Невероятное вероятно".