В Москве пьяный водитель устроил гонки с полицией
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На юго-востоке Москвы задержали пьяного водителя, устроившего гонки с полицейскими машинами, обошлось без применения оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Сотрудниками ГИБДД на одной из улиц на юго-востоке Москвы задержан водитель легковой автомашины, который грубо нарушил правила дорожного движения и на законные требования полицейских остановиться не реагировал, пытался скрыться и своими действиями создавал угрозу другим гражданам и транспортным средствам", - говорится в сообщении.
Полицейские остановили и заблокировали нарушителя, мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения доставлен в отделение, на него составлен административный протокол.
"Огнестрельное оружие сотрудниками полиции не применялось, пострадавших в результате инцидента нет", - уточнили в пресс-службе.