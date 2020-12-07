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В Москве пьяный водитель устроил гонки с полицией
В Москве пьяный водитель устроил гонки с полицией
На юго-востоке Москвы задержали пьяного водителя, устроившего гонки с полицейскими машинами, обошлось без применения оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:44
2020-12-07T09:44
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На юго-востоке Москвы задержали пьяного водителя, устроившего гонки с полицейскими машинами, обошлось без применения оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.Полицейские остановили и заблокировали нарушителя, мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения доставлен в отделение, на него составлен административный протокол."Огнестрельное оружие сотрудниками полиции не применялось, пострадавших в результате инцидента нет", - уточнили в пресс-службе.
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москва, происшествия

В Москве пьяный водитель устроил гонки с полицией

09:44 07.12.2020
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы
Сотрудник правоохранительных органов в полицейской машине в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На юго-востоке Москвы задержали пьяного водителя, устроившего гонки с полицейскими машинами, обошлось без применения оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.
"Сотрудниками ГИБДД на одной из улиц на юго-востоке Москвы задержан водитель легковой автомашины, который грубо нарушил правила дорожного движения и на законные требования полицейских остановиться не реагировал, пытался скрыться и своими действиями создавал угрозу другим гражданам и транспортным средствам", - говорится в сообщении.
Полицейские остановили и заблокировали нарушителя, мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения доставлен в отделение, на него составлен административный протокол.
"Огнестрельное оружие сотрудниками полиции не применялось, пострадавших в результате инцидента нет", - уточнили в пресс-службе.
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