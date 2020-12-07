https://ria.ru/20201207/gonki-1587962028.html

В Москве пьяный водитель устроил гонки с полицией

В Москве пьяный водитель устроил гонки с полицией

На юго-востоке Москвы задержали пьяного водителя, устроившего гонки с полицейскими машинами, обошлось без применения оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:44

2020-12-07T09:44

2020-12-07T09:44

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. На юго-востоке Москвы задержали пьяного водителя, устроившего гонки с полицейскими машинами, обошлось без применения оружия, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД.Полицейские остановили и заблокировали нарушителя, мужчина с внешними признаками алкогольного опьянения доставлен в отделение, на него составлен административный протокол."Огнестрельное оружие сотрудниками полиции не применялось, пострадавших в результате инцидента нет", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20201203/khram-1587589884.html

москва

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия