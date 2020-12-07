https://ria.ru/20201207/golos-1588110759.html

Объявлена дата начала прямых эфиров шоу "Голос" на Первом канале

Объявлена дата начала прямых эфиров шоу "Голос" на Первом канале

Прямые эфиры шоу "Голос" начнутся на Первом канале 18 декабря, сообщили в пресс-службе вещателя. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T21:18

2020-12-07T21:18

2020-12-07T21:18

культура

новости культуры

шоу "голос"

первый канал (телеканал)

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Прямые эфиры шоу "Голос" начнутся на Первом канале 18 декабря, сообщили в пресс-службе вещателя."18 декабря на Первом канале стартуют прямые эфиры проекта "Голос". Теперь судьбу участников будут решать не только наставники, но и телезрители. А в финале лишь зрительское голосование определит сильнейшего вокалиста сезона", - говорится в сообщении.Как напомнили в пресс-службе, после этапа "Нокаутов" в проекте осталось 12 исполнителей – по трое в каждой из команд. После четвертьфинала конкурс покинут четыре человека, после полуфинала – еще четыре. В финал попадут четыре сильнейших вокалиста сезона, а окончательный выбор между ними зрители сделают уже без участия наставников.

https://ria.ru/20201003/golos-1578137828.html

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новости культуры, шоу "голос", первый канал (телеканал)