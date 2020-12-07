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Прокуратура проверит органы соцзащиты после гибели девочки на Урале
Прокуратура проверит органы соцзащиты после гибели девочки на Урале
Прокуратура проверит органы социальной защиты населения после того, как трехлетняя девочка насмерть замерзла в сенях частного жилого дома в Челябинской области, РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:07
2020-12-07T21:07
следственный комитет россии (ск рф)
челябинская область
происшествия
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Прокуратура проверит органы социальной защиты населения после того, как трехлетняя девочка насмерть замерзла в сенях частного жилого дома в Челябинской области, ее семья состоит на профилактическом учете как малообеспеченная, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.По данным СК, утром 4 декабря в сенях частного дома города Сатки обнаружено тело 3-летней девочки с признаками переохлаждения. Со слов мамы ребенка, накануне ночью, перед тем как лечь спать, она убедилась, что ребенок спит в кроватке, а утром обнаружила девочку в неотапливаемых сенях без признаков жизни. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Сатки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).По данным прокуратуры, у женщины также есть дочь 2019 года рождения, женщина проживает с сожителем."Семья состоит на профилактическом учете в управлении социальной защиты населения администрации Саткинского муниципального района как малообеспеченная. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав несовершеннолетних, полноте проведенной работы с семьей", - говорится в сообщении.При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе уголовно-правового характера, уточняется в сообщении.
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следственный комитет россии (ск рф), челябинская область, происшествия

Прокуратура проверит органы соцзащиты после гибели девочки на Урале

21:07 07.12.2020
 
© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Прокуратура проверит органы социальной защиты населения после того, как трехлетняя девочка насмерть замерзла в сенях частного жилого дома в Челябинской области, ее семья состоит на профилактическом учете как малообеспеченная, сообщил в понедельник пресс-центр прокуратуры региона.
По данным СК, утром 4 декабря в сенях частного дома города Сатки обнаружено тело 3-летней девочки с признаками переохлаждения. Со слов мамы ребенка, накануне ночью, перед тем как лечь спать, она убедилась, что ребенок спит в кроватке, а утром обнаружила девочку в неотапливаемых сенях без признаков жизни. Следственными органами возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Сатки, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
По данным прокуратуры, у женщины также есть дочь 2019 года рождения, женщина проживает с сожителем.
"Семья состоит на профилактическом учете в управлении социальной защиты населения администрации Саткинского муниципального района как малообеспеченная. В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению органами системы профилактики требований закона о защите прав несовершеннолетних, полноте проведенной работы с семьей", - говорится в сообщении.
При выявлении нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе уголовно-правового характера, уточняется в сообщении.
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