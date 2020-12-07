https://ria.ru/20201207/frantsisk-1588044982.html
Папа Римский Франциск в марте 2021 года посетит Ирак
Папа Римский Франциск в марте 2021 года посетит Ирак
Папа Римский Франциск посетит Ирак в марте 2021 года, объявил в понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:48
2020-12-07T15:48
2020-12-07T15:48
религия и мировоззрение
папа римский
новости - религия и мировоззрение
франциск (хорхе марио бергольо)
ирак
сирия
ватикан
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ВАТИКАН, 7 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск посетит Ирак в марте 2021 года, объявил в понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни."Принимая приглашение Республики Ирак и местной католической церкви, папа Франциск совершит апостольскую поездку в вышеуказанную страну с 5 по 8 марта 2021 года", - сообщил официальный представитель Ватикана.Программа папского визита будет обнародована позднее с учетом "развития мировой чрезвычайной медико-санитарной ситуации", отметил Бруни. Тем не менее, по его словам, понтифик посетит иракскую столицу Багдад, равнину Ур, связанную с памятью об Аврааме, а также города Эбриль, Мосул и Каракош.Папа Франциск ранее публично заявлял о своем желании посетить эту ближневосточную страну. Так, в январе прошлого года он сообщил журналистам, что хотел бы поехать в Ирак, но местные епископы утверждают, что пока это не вполне безопасно. В этой связи понтифик пошутил тогда, что, возможно, сами иракские иерархи не могут договориться между собой по данному вопросу, и сказал, что как раз поэтому отправил в Ирак с визитом государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.В июне 2019 года папа Франциск вновь вернулся к этой теме, принимая в Ватикане сотрудников религиозной организации Roaco, которая занимается оказанием помощи Восточным католическим церквям. Он заявил, что его сопровождают непрестанные мысли о поездке в Ирак и выразил намерение посетить эту страну в 2020 году. Однако осуществить эти планы помешала пандемия коронавируса.Папа Франциск всегда с особым вниманием следил за развитием событий в Ираке и не раз призывал верующих молиться за мир в этой стране.В ноябре 2018 года понтифик принял в Ватикане нового президента Ирака Бархама Салеха, который впервые после своего избрания на этот пост выехал тогда за пределы Ближнего Востока для участия в международном форуме "Средиземноморские диалоги" в Риме. В ходе этой встречи речь шла, в частности, о том, что иракские христиане, которые ранее были вынуждены покинуть родную землю, должны иметь возможность вернуться домой. Через месяц после этой встречи в Ираке побывал с визитом госсекретарь Ватикана Паролин, через которого президент Салех передал папе Римскому приглашение посетить свою страну.Примечательно, что в декабре 2018 года папа Франциск заявил, что присоединяется к международной инициативе "Помощь страдающей церкви", и в знак этого зажег свечу в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане во время рождественского поста. Акция "Помощь страдающей церкви" связана с восстановлением жилых домов и общественных зданий христиан на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке и Сирии, где хозяйничали боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Цель этого международного проекта состоит в том, чтобы создать условия для возвращения в родные места христиан, бежавших от войны.
https://ria.ru/20200628/1573588620.html
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папа римский, новости - религия и мировоззрение, франциск (хорхе марио бергольо), ирак, сирия, ватикан
ВАТИКАН, 7 дек – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск посетит Ирак в марте 2021 года, объявил в понедельник глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.
"Принимая приглашение Республики Ирак и местной католической церкви, папа Франциск совершит апостольскую поездку в вышеуказанную страну с 5 по 8 марта 2021 года", - сообщил официальный представитель Ватикана.
Программа папского визита будет обнародована позднее с учетом "развития мировой чрезвычайной медико-санитарной ситуации", отметил Бруни. Тем не менее, по его словам, понтифик посетит иракскую столицу Багдад, равнину Ур, связанную с памятью об Аврааме, а также города Эбриль, Мосул и Каракош.
Папа Франциск ранее публично заявлял о своем желании посетить эту ближневосточную страну. Так, в январе прошлого года он сообщил журналистам, что хотел бы поехать в Ирак, но местные епископы утверждают, что пока это не вполне безопасно. В этой связи понтифик пошутил тогда, что, возможно, сами иракские иерархи не могут договориться между собой по данному вопросу, и сказал, что как раз поэтому отправил в Ирак с визитом государственного секретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина.
В июне 2019 года папа Франциск вновь вернулся к этой теме, принимая в Ватикане сотрудников религиозной организации Roaco, которая занимается оказанием помощи Восточным католическим церквям. Он заявил, что его сопровождают непрестанные мысли о поездке в Ирак и выразил намерение посетить эту страну в 2020 году. Однако осуществить эти планы помешала пандемия коронавируса.
Папа Франциск всегда с особым вниманием следил за развитием событий в Ираке и не раз призывал верующих молиться за мир в этой стране.
В ноябре 2018 года понтифик принял в Ватикане нового президента Ирака Бархама Салеха, который впервые после своего избрания на этот пост выехал тогда за пределы Ближнего Востока для участия в международном форуме "Средиземноморские диалоги" в Риме. В ходе этой встречи речь шла, в частности, о том, что иракские христиане, которые ранее были вынуждены покинуть родную землю, должны иметь возможность вернуться домой. Через месяц после этой встречи в Ираке побывал с визитом госсекретарь Ватикана Паролин, через которого президент Салех передал папе Римскому приглашение посетить свою страну.
Примечательно, что в декабре 2018 года папа Франциск заявил, что присоединяется к международной инициативе "Помощь страдающей церкви", и в знак этого зажег свечу в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане во время рождественского поста. Акция "Помощь страдающей церкви" связана с восстановлением жилых домов и общественных зданий христиан на Ближнем Востоке, в частности, в Ираке и Сирии, где хозяйничали боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Цель этого международного проекта состоит в том, чтобы создать условия для возвращения в родные места христиан, бежавших от войны.