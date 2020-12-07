https://ria.ru/20201207/forum-1588015313.html

На Форуме "Сделано в России" 9 декабря обсудят вызовы нового десятилетия

На Форуме "Сделано в России" 9 декабря обсудят вызовы нового десятилетия

Пленарная сессия "Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта", в котором примут участие первые лица государства, члены... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:56

2020-12-07T13:56

2020-12-07T13:56

российский экспортный центр (рэц)

экономика

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Пленарная сессия "Экономика третьего десятилетия: вызовы и возможности для российского экспорта", в котором примут участие первые лица государства, члены правительства, представители институтов развития и лауреаты Всероссийской премии "Экспортер года", откроет 9 декабря работу онлайн-форума "Сделано в России".Форум организован АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) и Фондом Росконгресс, сообщает пресс-служба РЭЦ.В этом году тематика форума сконцентрирована на вопросах вызовов нового десятилетия. В рамках пленарной сессии представители государства и бизнеса обсудят, какие меры нужно предпринимать для того, чтобы противостоять кризисным явлениям и при этом максимально реализовать российский экспортный потенциал.Впервые в истории форума деловую повестку и содержание пленарной сессии сформулировали сами экспортёры. Так, РЭЦ провел опрос среди предпринимателей, осуществляющих торговлю на внешних рынках со всех регионов страны. В результате из более чем 300 вопросов, сформулированных к обсуждению экспортёрами, были отобраны самые частые, которые в результате были положены в основу программы. Кроме того, в рамках пленарной сессии экспортёры смогут в режиме онлайн задать свои вопросы членам правительства и сразу получить ответ.После пленарной сессии, которая стартует в 10.30, начнутся круглые столы и образовательные мероприятия от экспертов РЭЦ. Участникам форума будут представлены новые бизнес-решения для развития экспортной деятельности, а также информационная система "Одно окно". На площадке также будут доступны мастер-классы по организации экспортной деятельности и поиску потенциальных покупателей за рубежом.В форуме примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты, которые обсудят актуальные тенденции развития экономики и экспорта третьего десятилетия.Подключиться к заседаниям Форума можно по ссылке.

https://ria.ru/20200513/1571377885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский экспортный центр (рэц), экономика